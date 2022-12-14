Dolandırıcılık çetesinin lideri sosyal medya fenomeni çıktı 350 bin TL'mizin gittiğini gördük

Sosyal medya fenomeni Onur Elmas, dolandırıcı çıktı. 7 kişilik bir dolandırıcılık çetesi, devremülk sahiplerini telefonla arayıp gayrimenkullerini yabancı uyruklulara yüksek fiyatla satmayı vaat ediyordu. Çok sayıda kişiyi dolandıran çetenin 5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

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Birçok vatandaş, devremülklerini yabancı uyruklulara yüksek fiyatla satmayı vaat eden çetenin eline düştü. 5 milyonluk vurgun yapan çetenin elebaşı ise sosyal medya fenomeni Onur Elmas çıktı.

Elmas'ın vurgun paralarıyla lüks bir hayat sürdüğü ve yurt dışında tatiller yaptığı belirlendi. Polisin operasyonuyla yakalanan Elmas ve 3 adamı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hayatları alt üst oldu. Bir sosyal medya fenomeninin elebaşı olduğu çete onlar gibi birçok kişiyi 5 milyon TL dolandırdı.

7 kişilik bir dolandırıcılık çetesi, devremülk sahiplerini telefonla arayıp gayrimenkullerini yabancı uyruklulara yüksek fiyatla satmayı vaat ediyordu.

"350 bin TL'mizin gittiğini gördük"

Hayatlarının şokunu yaşayan Yılmaz çifti, "Ne gecemiz gece, ne gündüzümüz gündüz. Katarlıların gelmesi için bizden uçak ve otel masrafı adı altında 32 bin TL aldılar. Verdik parayı eve geldiğimiz de 'biz ne yaptık' dedik." diye konuştu.

Sahtekarlar parayı iade edeceğiz deyip çiftin telefonlarını aldılar. 'Orada tüm banka bilgilerimi' kopyalamışlar' diyen kadın, "350 bin TL'mizin gittiğini gördük" dedi.

Çetenin lideri Onur Elmas çıktı

Kanal D Haber'in haberine göre sadece Yılmaz çifti değil başka mağdurlar da vardı. Hepsi soluğu emniyette aldı. Polis yaptığı inceleme sonucunda çetenin yapısı ve yöntemini de deşifre etti ve lider sosyal medya fenomeni Onur Elmas çıktı. Elmas vurgun paraları ile lüks içinde yaşıyor, yurt dışına çıkıyor. Polis çeteyi deşifre etti ve 7 kişiyi gözaltına aldı. Çete lideri fenomen ve 3 adamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.