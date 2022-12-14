BIST 5.275
DOLAR 18,65
EURO 19,83
ALTIN 1.085,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adres sordu neye uğradığını şaşırdı! Kanlar içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adres sordu neye uğradığını şaşırdı! Kanlar içinde kaldı

ADIYAMAN'da bir kişi, adres sorduğu şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan Muhammed K. tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle seyir halinde olan Muhammed K., iddialara göre adres sormak için yoldan geçen kimliği belirsiz bir şahsı durdurdu, tartışma çıktı.

Kimliği belirsiz şahıs, yanında bulunan tabancayla Muhammed K.'ye ateş açtı. Bacaklarından vurulan Muhammed K., kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Muhammed K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri ise kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Binlerce çalışana kötü haber! Yemek kartlarıyla artık market alışverişi yapılmayacak
Binlerce çalışana kötü haber! Yemek kartlarıyla artık market alışverişi yapılmayacak
Kiev'de patlama sesleri! Belediye başkanı duyurdu: Takip ediliyor
Kiev'de patlama sesleri! Belediye başkanı duyurdu: Takip ediliyor
Kadıköy'de feci kaza! Arabanın halini gören dumur oldu
Kadıköy'de feci kaza! Arabanın halini gören dumur oldu
Dolandırıcılık çetesinin lideri soslal medya fenomeni çıktı 350 bin TL'mizin gittiğini gördük
Dolandırıcılık çetesinin lideri soslal medya fenomeni çıktı 350 bin TL'mizin gittiğini gördük
Dünyanın en zengin kişisi el değiştirdi ne Musk ne de Bezos
Dünyanın en zengin kişisi el değiştirdi ne Musk ne de Bezos
HDP'nin itirafı gündemi sarstı! "Meral Akşener buna ne diyecek?"
HDP'nin itirafı gündemi sarstı! "Meral Akşener buna ne diyecek?"
Prof. Naci Görür'ün İstanbul depremi sözleri çok ürkütücü! On binlerce bina çökecek, ölümle burun buruna...
Prof. Naci Görür'ün İstanbul depremi sözleri çok ürkütücü! On binlerce bina çökecek, ölümle burun buruna...
Kadıköy'de korkunç kaza! Sürücü bu araçtan sağ çıktı
Kadıköy'de korkunç kaza! Sürücü bu araçtan sağ çıktı
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de! Başvuru şartları ve tarih belli oldu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de! Başvuru şartları ve tarih belli oldu
ABD Başkanı Biden tartışma yaratan yasayı onayladı
ABD Başkanı Biden tartışma yaratan yasayı onayladı
Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücrette kritik gün ilk rakamlar açıklanacak
Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücrette kritik gün ilk rakamlar açıklanacak
Deprem oldu! Sabaha karşı sallandı AFAD şiddetini açıkladı
Deprem oldu! Sabaha karşı sallandı AFAD şiddetini açıkladı