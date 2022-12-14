Adres sordu neye uğradığını şaşırdı! Kanlar içinde kaldı

ADIYAMAN'da bir kişi, adres sorduğu şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan Muhammed K. tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle seyir halinde olan Muhammed K., iddialara göre adres sormak için yoldan geçen kimliği belirsiz bir şahsı durdurdu, tartışma çıktı.

Kimliği belirsiz şahıs, yanında bulunan tabancayla Muhammed K.'ye ateş açtı. Bacaklarından vurulan Muhammed K., kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Muhammed K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri ise kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.



