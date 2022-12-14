BIST 5.275
DOLAR 18,65
EURO 19,83
ALTIN 1.085,43
HABER /  POLİTİKA

Sadettin Hülagü kimdir? Erdoğan başdanışmanı olarak atadı Resmi Gazete'ye çıktı

Sadettin Hülagü kimdir? Erdoğan başdanışmanı olarak atadı Resmi Gazete'ye çıktı

Resmi gazetede yayınlanan yeni başdanışman ataması dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Başdanışmanı olarak görevlendirildi. Peki kimdir Sadettin Hülagü?

Abone ol

KOCAELİ Üniversitesi Rektörlüğü görevi sona eren Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni başdanışmanı oldu. Sadettin Hülagü bir çok ilki yapan ünlü bir hekim... 

Sadettin Hülagü başdanışman

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ görevlendirilmiştir."

Sadettin Hülagü kimdir?

Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Erzurum Lisesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra lisans(1981) eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi. Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt uzmanlığı aldı. GATA Ankara İç Hastalıkları A.B. Dalı'nda İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldı ve mezun oldu.

1990-1992 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun oldu.

İlk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı

1996'da Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atandı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu. Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı.

Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yaptı. Bu konuda Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi.

Kocaeli Üniversitesi'nde rektörlük yaptı

Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Körfez ilçesindeki evinin yıkılması sonucu kızıyla 8 saat göçük altında kaldı.

Enkazdan yaralı halde çıkarılan Hülagü, tedavisinin ardından bölgedeki prefabriklerde hekim olarak görev yaptı.

Hülagü, Marmara Depremi'nde binalarının yüzde 40'ı yıkılan, kalanları ise hasar gören, 12 personelin hayatını kaybettiği KOÜ'ye 18 Kasım 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'a kar geliyor 4-5 gün sürecek! Hazırlanın dedi hava uzmanı tarihi verdi!
Foto Galeri İstanbul'a kar geliyor 4-5 gün sürecek! Hazırlanın dedi hava uzmanı tarihi verdi! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti! Amerikalı danışmanı da...
CHP lideri Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti! Amerikalı danışmanı da...
Ekrem İmamoğlu davasında karar günü! İmamoğlu'na siyaset yasağı mı geliyor?
Ekrem İmamoğlu davasında karar günü! İmamoğlu'na siyaset yasağı mı geliyor?
Cemil Kılıç 'sapık tarikatlar istedi MEB ihraç etti' diyor! Gerçek sebebi açıkladı olay oldu
Cemil Kılıç 'sapık tarikatlar istedi MEB ihraç etti' diyor! Gerçek sebebi açıkladı olay oldu
Adres sordu neye uğradığını şaşırdı! Kanlar içinde kaldı
Adres sordu neye uğradığını şaşırdı! Kanlar içinde kaldı
Binlerce çalışana kötü haber! Yemek kartlarıyla artık market alışverişi yapılmayacak
Binlerce çalışana kötü haber! Yemek kartlarıyla artık market alışverişi yapılmayacak
Kiev'de patlama sesleri! Belediye başkanı duyurdu: Takip ediliyor
Kiev'de patlama sesleri! Belediye başkanı duyurdu: Takip ediliyor
Kadıköy'de feci kaza! Arabanın halini gören dumur oldu
Kadıköy'de feci kaza! Arabanın halini gören dumur oldu
Dolandırıcılık çetesinin lideri soslal medya fenomeni çıktı 350 bin TL'mizin gittiğini gördük
Dolandırıcılık çetesinin lideri soslal medya fenomeni çıktı 350 bin TL'mizin gittiğini gördük
Dünyanın en zengin kişisi el değiştirdi ne Musk ne de Bezos
Dünyanın en zengin kişisi el değiştirdi ne Musk ne de Bezos
HDP'nin itirafı gündemi sarstı! "Meral Akşener buna ne diyecek?"
HDP'nin itirafı gündemi sarstı! "Meral Akşener buna ne diyecek?"
Prof. Naci Görür'ün İstanbul depremi sözleri çok ürkütücü! On binlerce bina çökecek, ölümle burun buruna...
Prof. Naci Görür'ün İstanbul depremi sözleri çok ürkütücü! On binlerce bina çökecek, ölümle burun buruna...
Kadıköy'de korkunç kaza! Sürücü bu araçtan sağ çıktı
Kadıköy'de korkunç kaza! Sürücü bu araçtan sağ çıktı