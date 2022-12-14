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CHP lideri Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti! Amerikalı danışmanı da...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP lideri Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti! Amerikalı danışmanı da...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ziyareti kapsamında Almanya’ya gitti. Kılıçdaroğlu’nun Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin de ekibe Almanya’da katılacak.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından bu kez Almanya'ya gitti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah 08.35'te tarifeli uçakla Almanya'nın Başkenti Berlin'e gitti.

14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek ziyaret kapsamında Berlin'in yanı sıra Frankfurt ve Münih’e de gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu’na CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik ediyor.

Amerikalı danışman Jeremy Rifkin de ekibe Almanya’da katılacak.

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