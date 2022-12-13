Asgari ücrette geri sayım! 1 Ocak 2023'te tüm maaşlar değişiyor kalem kalem hesaplama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun zam pazarlığının sona ermesinin ardından işsizlik maaşından, engelli aylığına kadar pek çok kalem de değişiklik olacak. Kim ne kadar alacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklayacağı zam oranı ile milyonlarca çalışanın maaşları değişecek. Komisyon yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 14.00'te toplanacak.
tv100'de yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret araştırma sonuçlarını açıkladı. İşçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 liranın üzerine çıktı. Peki, hangi maaşlar değişecek?
İşsizlik ödeneği sigortalının son 4 aylık brüt ücretinin ortalamasının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu tutar brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Asgari ücrette yüzde 40 artış olursa 7 bin 137 TL olacak ödenecek.
Yaşlılık maaşı asgari ücrete yüzde 40 artış olursa 2 bin 357 TL, yüzde 50’lik artış olursa 2 bin 526 TL olacak.