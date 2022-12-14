Cemil Kılıç 'sapık tarikatlar istedi MEB ihraç etti' diyor! Gerçek sebebi açıkladı olay oldu

İSTANBUL'daki Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirmesi olayı gündemdeyken MEB Cemil Kılıç'ı ihracıyla olay oldu. İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, "sapık tarikatların isteği üzerine MEB tarafından ihraç edildim" diye açıklama yaptı. Cemil Kılıç Akit ve Cübbeli tarafından hedef gösterildiğini söyledi.

Abone ol

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'ın MEB tarafından görevine son verilmesi olay oldu. Cemil Kılıç twitter hesabından "SAPIK TARİKATLARIN isteği üzerine MEB tarafından ihraç edildim" diyerek gelişmeleri duyurdu. "İslam düşmanları sevinç içinde" diyen Cemil Kılıç, "Ama bilsinler ki ben bir Muhammedîyîm, iblislere boyun eğmem. Allah yolunda mücadelemi sürdüreceğim. Günün sonunda sapkın tarikatlar değil Atatürk'ün izinde yürüyen Cumhuriyetçiler kazanacak. Allah'tan başka galip yoktur! Allah, eyvallah hü..." diye yazdı.

Yargıya gideceğim

Cemil Kılıç ihracını yargıya taşıyacağını belirterek şunları söyledi:

-“Bu karar tarikatların isteğiyle alınmış son derece haksız, hukuksuz bir karar. Milli Eğitim Bakanlığı, tarikatların arzusu doğrultusunda maalesef böyle bir karar verdi. Bundan sonra yargısal mücadele başlayacak.

Tarikatlar istedi MEB ihraç etti

Cemil Kılıç, ihracına ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama da yaptı ve görevine MEB tarafından neden son verildiğini şöyle anlattı:

-“Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 yıllık eğitimcilik görevime son verildi. Öğrencilerimden ve derslerimden koparılıp görevimden ihraç edildim. 23 yıl boyunca sürekli bir biçimde aklı, bilimi, inanç özgürlüğünü, bir arada yaşama kültürünü, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, aydınlanmayı, Atatürk ilke ve devrimlerini savundum. Bir barış ve sevgi dini olan İslam’ın erdemlerini anlattım. Bunlardan hiçbir zaman ödün vermedim. Ancak gerici çevrelerin hep hedefinde oldum.

Cübbeli ve akit istedi

-“Diyanet Sen” adlı sözde sendika ile “cübbeli” ve “akit” gibi engizisyoncu malum kesimlerin ve FETÖ kalıntısı yapıların, nefret vaazları veren Halil Konakçı ve avanelerinin, din cahili, iman fakiri kimi odakların, akıl ve bilim karşıtı güruhun ve yurda çıyan, halka düşman zümrelerin aleyhimde yürttüğü karalama ve linç kampanyası sonucu haksız ve hukuksuz bir soruşturma dahası hakkaniyet ilkesi alenen çiğnenerek güya cezalandırıldım. Lakin ben bunu bir ceza olarak değil büyük ulusuma hizmet yolunda onur madalyası olarak görüyorum.”

İhracın 3 gerçek sebebi var

“Gerçek nedeni açıkça ifade etmekten çekinen MEB bürokratları, ihracım için hukuksal dayanaktan yoksun üç gerekçe gösterdi:

1- Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp kendisine Muhammedî İslam adlı kitabımı hediye ettiğim için, ayrıca Sayın Meral Akşener'le görüştüğüm ve bir kitabımı hediye ettiğim için, yine Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş ile görüşerek çalışmalarında başarılar dileyip kendilerine bir kitabımı hediye ettiğim için güya siyaset yapmak,

2- Diyanet'in Atatürk karşıtı tutumunu ve İslam'a aykırı kimi fetva nitelikli yanlış açıklamalarını eleştirdiğim ayrıca Devlet'in ve Diyanet'in tarikatları koruyup kolladığına ilişkin açıklamalar yaptığım için güya devletin kurumlarını küçük düşürmek,

3- Demografik işgal hareketi olarak gördüğüm yanlış mülteci politikasını ve cumhuriyetimizin dayandığı 6 ilkeden biri olan milliyetçilik karşıtı sözlerini eleştirdiğim için güya Cumhurbaşkanının itibarını sarsmak.”