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Hiç konuşmaması tepki çekmişti! Bozdağ neden 6 yaşındaki gelin hakkında sessiz?

Hiç konuşmaması tepki çekmişti! Bozdağ neden 6 yaşındaki gelin hakkında sessiz?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken "imam nikâhıyla evlendirmesi" ve yıllarca cinsel istismara uğramasına sebep olmasına ilişkin dava Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İktidarın meseleye olan tutumu ve ilgili makamların çekimser söylemleri tepki çekerken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da olayla ilgili sessiz kalmasına gelen eleştirilere yanıt verdi.

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Adalet Bakanı Bozdağ, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızını 6 yaşındayken "imam nikâhıyla evlendirip" ve cinsel istismara maruz kalmasına neden olduğu olayla alakalı açıklama yapmamasını eleştirenlere "en Adalet Bakanı’yım. Adalet Bakanı her konuda konuşmaz. Hele hele yargıya intikal eden konularda konuşmaz. Bizden görüşülen davalarda tarafgirlik bekleniyor. Benim her sözüm yargıyı etkiler" diye yanıt verdi.

Benım her sözüm yargıyı etkiler

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Bakan Bozdağ, suskunluğuna yönelik eleştirileri şu şekilde yanıtladı:

“Ben Adalet Bakanı’yım. Adalet Bakanı her konuda konuşmaz. Hele hele yargıya intikal eden konularda konuşmaz. Bizden görüşülen davalarda tarafgirlik bekleniyor. Benim her sözüm yargıyı etkiler. Şimdi bırakalım yargı görevini yapsın, hukuk işlesin, sonuçta adalet de hak da ortaya çıkacaktır.”

"Kılıçdaroğlu buyursun gelsin çayımı içsin"

Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da davetinin geçerli olduğunu belirterek, "Buyursun gelsin çayımı içsin. Bu mesele dahil adaletle ilgili her konuda konuşalım. Sayın Kılıçdaroğlu isterse bugün gelebilir, isterse yarın gelebilir. Adaletle ilgili ne istiyorsa görüşmeye hazırım. Yaptıklarımızı anlatırım. Önerileri varsa kendisini dinlerim. Ne zaman istiyorsa görüşmeye hazırım” dedi.

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