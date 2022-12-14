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Sular çekildi koyunlar otluyor son hali içler acısı! Türkiye'nin en büyüklerinden...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sular çekildi koyunlar otluyor son hali içler acısı! Türkiye'nin en büyüklerinden...

Kuraklık ile mücadele eden İznik Gölü'nde su çekilmesi korkutucu boyutlara ulaştı. 400 metre çekilen göl mera olarak kullanılıyor.

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Türkiye’nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'nde kuraklıktan dolayı meydana gelen çekilme korkutucu boyutlara ulaştı. Özellikle göle kıyısı olan Çakırca Mahallesi'nde 400 metreye yakın çekilme yaşandı. Çekilme yaşanan büyük alanın mera olarak kullanılması dikkat çekti.

Çoban Fahrettin Güder, “Kuraklıktan yaşanan bir durum. Suların çekilmesi buharlaşması var. Yağış yok, kuraklıktan olan bir şey şu anda. Burası koyun merası oldu” diye konuştu.

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