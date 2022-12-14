Strep A Türkiye'de görüldü! Korunmak için bunları yapın işte semptomları

İNGİLTERE'de Strep A bakterisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10’u aştı. Türkiye’de 3 ilde de Strep A vakasına rastlandı. Semptomları neler, korunmak için neler yapılmalı uzmanı tek tek açıkladı.

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Koronavirüs tehlikesinin azalmasıyla maske, mesafe gibi hastalıktan korunma tedbirleri de gevşetildi. Bu durum özellikle okula giden çocuklar arasında solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına neden oldu. Avrupa’da vakalar yükselirken, Ankara’da bir çocuğun yoğun bakıma alındığı, İstanbul’da bir çocuğun ise Strep A bakterisi nedeniyle menenjit olduğu açıklandı.

Posta'nın haberine göre Türkiye’de de İstanbul, Ankara ve İzmir’de görüldüğü bildirilen Strep A vakalarına dikkat çeken Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Kaman, “Son günlerde pek çok Avrupa ülkesinde ve ülkemizde artan viral solunum yolu enfeksiyonlarını takip edebilecek Streptokok A bakterisi ülkemizde de görüldü, bu vakaları pek çok merkezimizde uygun şekilde tedavi edebiliriz.” dedi.

Semptomları Doç. Dr. Kaman, Strep A semptomları arasında ateş, şişmiş bademcikler, yüksek ateş veya deri döküntüsü gibi belirtilerin olduğuna dikkat çekti.

Strep A’nın boğazda veya deride bulunabilen yaygın bir bakteri türü olduğunu belirten Doç. Dr. Kaman, "İnvazif grup A streptokok enfeksiyonlar oldukça nadir olmakla birlikte hastaların %30-60’ında ölümle sonuçlanabilir.” dedi.

Nasıl korunmalı?

Enfeksiyonların yoğun görüldüğü bu süreçte okullarda maske takılması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Kaman, solunum yolu enfeksiyonlarının öksürme ve hapşırma ile ortama saçılan damlacıkların solunum yoluyla alınması ile insandan insana bulaştığına dikkat çekti.

Kaman, "ek bir hastalığı olmayan çocuklarda ateş 5-7 gün kadar devam edebilir. Bu durumda bol sıvı alımının sağlanması, ateşin düşürülmesi, istirahat, dengeli beslenme ve el hijyenine özen gösterilmesi yeterlidir.” ifadelerini kullandı.