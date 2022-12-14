Okularda maske geri dönüyor! İşte bu yıl çocukların daha çok hasta olmasının nedeni

Grip salgını nedeniyle bazı okullarda sınıflar boşaldı. Bunun üzerine okullar hem mesaj yoluyla hem de sosyal medya hesapları üzerinden velileri uyarmaya başladı. Okul yönetimleri ilettikleri mesajlarda, maske ve hijyen konusunu yeniden gündeme getirdi. Okul yönetimlerinin velilere gönderdiği bazı mesajlar şöyle: