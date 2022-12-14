Okularda maske geri dönüyor! İşte bu yıl çocukların daha çok hasta olmasının nedeni
Koronavirüs salgınının gerilemesiyle okullarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı. Ancak kışın başlamasıyla birlikte okullarda yeni salgın baş gösterdi. Birçok okulda sınıflar yarı yarıya boşaldı. Bunun üzerine okul yönetimleri ve öğretmenlere velilere "çocukları maske takarak okula gönderin" mesajları göndermeye başladı. PEki çocuklar bu yıl neden daha fazla hasta olmaya başladı? İşte nedeni...
Koronavirüs salgını döneminde tanıştığımız maske, salgının yavaşlamasının ardından çöpe atılmıştı. Şimdi maske yeniden yeniden hayatımıza giriyor. Ama bu kez sebep koronavirüs değil, grip salgını... Çocuklarda sıklıkla görülmeye başlanan grip vakaları nedeniyle sınıflar boşalmaya başladı. Bunun üzerine okul yönetimleri maske için harekete geçti.
Grip salgını nedeniyle bazı okullarda sınıflar boşaldı. Bunun üzerine okullar hem mesaj yoluyla hem de sosyal medya hesapları üzerinden velileri uyarmaya başladı. Okul yönetimleri ilettikleri mesajlarda, maske ve hijyen konusunu yeniden gündeme getirdi. Okul yönetimlerinin velilere gönderdiği bazı mesajlar şöyle:
Hastaysa okula gelmesin
Kıymetli velilerimiz, salgın hastalıklar sebebiyle hasta olan öğrencilerimizi okula göndermeyiniz. Tüm öğrencilerimizin ocak ayı sonuna kadar Maske takmalarını öneririz. İnfluenza gibi yaygın hastalıklardan korunmaları için maske takılmasını öneriyoruz.
Domuz gribi salgını varmış!
Sevgili velilerimiz, ilçe genelinde domuz gribi ve el, ayak, ağız hastalığı salgını varmış. Sınıfımızda okula gelemeyen, hasta olan çocuklarımızı kendiniz takip ediniz. Hastalık belirtilerine bakarak doktora gitmeyi ihmal etmeyiniz.