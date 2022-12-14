SGK bir bir açıkladı! Bu meslekleri yapanlar 50 yaşından önce emekli oluyor!

Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ek prim hakkı veriliyor. Bu durum ise emekli olunacak prim sayısını artırırken, emekli olunacak yaş haddini de düşürüyor. Bu şekilde bazı mesleklerde erken emekli olma şansı yakalanmış oluyor.