SGK bir bir açıkladı! Bu meslekleri yapanlar 50 yaşından önce emekli oluyor!
Milyonlarca vatandaş bu ay Meclis'ten çıkacak EYT düzenlemesini kilitlenmişken bir açıklama da SGK'dan geldi. SGK, bazı mesleklerin 50 yaşından önce emekli olabileceğini açıkladı ve o meslekleri bir bir sıraladı.
Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ek prim hakkı veriliyor. Bu durum ise emekli olunacak prim sayısını artırırken, emekli olunacak yaş haddini de düşürüyor. Bu şekilde bazı mesleklerde erken emekli olma şansı yakalanmış oluyor.
Çeşitli mesleklerde birçok avantajlar elde edilebiliyor. Türkiye'de bazı mesleklerde erken emeklilik imkanı veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bazı meslek grupları erken emeklilik hakkına sahip oluyor.
SGK aracılığı ile açıklanan bilgilere göre belirlenmiş meslek gruplarında çalışan kişiler 46, 47, 48, 49, 50 yaşında emeklilik hakkı elde edebiliyor. Emekli olarak artık çalışmak istemeyen kişiler de bu haktan faydalanmak istiyor.
Erken emekli olmak için bazı şartlar gerekli
‘Yıpranma hakkı’ ismi ile bilinen fakat teknik tabiri ‘fiili hizmet süresi zammı’ olan uygulama, çalışanın daha erken emekli olmasını sağlamakta. Yıpranma hakkı kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlara, polise ve milletvekillerine de veriliyor.