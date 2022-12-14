CHP'li Yıldırım Kaya kürsüde hepsini tecavüzcü ilan etti! Listede birisi yoktu Nedim Şener nedenini açıkladı

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Bu tecavüzcülerden hesap soracağız" sözlerini sarf ettiği konuşmasında STK'ların isimlerinin yazılı olduğu bir dövizi kaldırdı. Kaya'ya tepki gösteren yazar Nedim Şener, Süleymancıların listede olmamasını seçimlerde altılı masa ortaklarının beklediği oylara bağladı.

Abone ol

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın bütçe görüşmelerinde kürsüde çok sayıda STK'ları hedef gösterip tecavüzcü ilan ettiği dövizi göstermesi polemik konusu oldu.

"MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokol imzalıyor." diyen Yılıdırım Kaya'nın sert sözleri yeni 28 Şubat dönemi mi başlıyor tartışmasını beraberinde getirdi.

Kaya'nın gösterdiği listede "TÜGVA - TÜRGEV - KADEM - Ensar - Hayrat - İlim Yayma Cemiyeti - Birlik Vakfı - AGD - İskenderpaşa Cemaati - İsmailağa Cemaati - Erenköy Cemaati - Menzil Cemaati - Nakşibendiler" yer alıyordu.

Karaduman tepki gösterdi ADD'yi listeden çıkardı

Yıldırım Kaya’nın sözleri 6’lı masadaki ortağı Saadet Partililerin tepkisini çekti. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın kendilerine yakın Anadolu Gençlik Derneği’ni de özür dilemeye davet etti. Kürsüye gelen Kaya, “AGD’nin diğer derneklerle aynı özellikte olmadığının altını çiziyorum. Sözüm Anadolu Gençlik Derneği’ne değildir” diyerek düzeltme yaptı.

Listede Süleymancılar'ın olmaması sosyal medyada çok konuşuldu. Hürriyet yazarı Nedim Şener, bu duruma dikkat çekerek, bu yapının neden olmadığını "Süleymancılar o listede neden yok?" başlıklı yazısında paylaştı.

Peki neden böyle yaptı Yıldırım?

Süleymancıların taciz arşivini açan Şener, yüz kızartan çok sayıda olayı aktararak, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"İşte CHP’li Yıldırım Kaya’ın yakından bildiği ama listede adına yer vermediği Süleymancılar bunlar. Peki neden böyle yaptı Yıldırım? Önceki seçimlerde olduğu gibi Süleymancıların 6’lı masa üyesi partilere verdikleri gibi gelecek seçimlerde bekledikleri destekten dolayı mı acaba?"