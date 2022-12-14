Dördüncü kez kalp krizi geçirdi hastaneye yetiştirildi, ilk sözü 'Yine mi ölmedim' oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta bindiği halk otobüsünde kalp krizi geçirdikten sonra hastanenin acil servisinde hayata döndürülen 39 yaşındaki Mehmet Yıldız'ın, gözünü açar açmaz, ‘yine mi ölmedim’ dediği öğrenildi. Yıldız'ın dördüncü kez kalp krizi geçirdiği ve kalbinde 9 stent takılı olduğu belirtildi.

Abone ol

Olay, merkez Onikişubat ilçesinde meydana geldi. 39 yaşındaki Mehmet Yıldız, halk otobüsünde seyahat ederken kalp krizi geçirip bilincini kaybederek düştü.

Durumu fark eden halk otobüsü şoförü hastayı Özel Vatan Hastanesi acil servise getirdi. Acil servise alınan Yıldız’ın kalbinin durduğunu fark eden doktorlar, kalp masajı ile hastanın hayata dönmesini sağladı.

Hastanenin acil servisinde hayata döndürülen Yıldız’ın, bir müddet kendine geldikten sonra doktorlara, ‘yine mi ölmedim’ dediği öğrenildi. Kalbinde daha önce 9 adet stent takılı olduğu ve bypass yapılması gerektiği belirlenen hasta ameliyata alındı. Hastaya kapalı yöntemle bypass ameliyatı yapıldı ve kapanan 5 damarı açıldı.

"'Yine mi ölmedik' demişim"

Sağlığına kavuştuğunu ve 4'üncü kez kalp krizinden de kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Yıldız, "Ben eve geliyordum halk otobüsünde yolculuk yapıyordum. Bundan önce kalp krizleri geçirmiştim. Diğerlerinin tamamını hatırlıyorum ancak bu kalp krizini hatırlamıyorum. Hastaneye gelmişiz, kalp masajının ardından gözümü açmışım, ‘yine mi ölmedik’ demişim. Daha öncekiler İstanbul’da olmuş, kendim gitmiştim hastaneye. Doktorlarımıza teşekkür ederim. 4’üncü ameliyatım ama bu ameliyatım kapalı oldu ve kendimizi toparladık" dedi.

"Otobüs şoförü hastanemize getiriyor"

Yıldız'ın ameliyatını olduğu Sular Akademi Hastanesi'nin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, “Hastamız daha önce 3 kez kalp krizi geçiriyor ve yaklaşık 9 adet stent takılıyor ve son krizi halk otobüsünde geçiriyor. Çok şanslı, otobüs şoförü direkt kendisini hastanemize getiriyor ve hayata döndürüyorlar. Hasta uyandığında, ‘yine mi ölmedim’ diyor. Biz hemen anjiyoya aldık ve takılı stentleri ve açılamayan tıkalı damarı olduğunu gördük hızlıca ameliyata alarak kapalı yöntemle yaptık. Yıpranmış bir akciğeri vardı kendisinin kalbi de çok yıpranmıştı” diye bilgi verdi.

Hastanenin Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Acıpayam da, “Hastamız genç yaşına rağmen 9 tane stent takılmış ve böyle hastalarda bu sayının fazla olması kalp krizi geçirme ihtimalini de arttırmakta. Bu 9 stentten birkaçı tıkandığı için kalbi durmuştu ve acil servis ekibimiz ile anestezi ekibimiz hazırdı ve ameliyata alınarak sağlığına kavuştu” ifadelerini kullandı.