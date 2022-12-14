6 yaşında evlendirilen kız şu an nerede? Eşi Kadir İstekli ve ailesi basmış ve...

İSTANBUL Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında evlendirdiği kızıyla ilgili bomba bilgiler. 6 yaşında evlendirilen H.K.G şu an nerede eşi Kadir İstekli'den nasıl boşandı? LGTB'nin elinde mini etekli denen H.K.G meğer baştan itibaren devletin korumasına girmiş. 6 yaşında evlendirilen bugün 24 yaşında olan H.K.G hakkında karalamaları çöpe atan bilgiler ortaya çıktı.

Abone ol

İSTANBUL'daki Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridi ile evlendirmişti. 18 yıl sonra 'tecavüze uğradım' diyerek yargıya giden H.K.G'nin davası 30 Ocak 2023 tarihinde görüşülecek. 6 yaşında evlendirilen H.K.G hakkında LGTB'nin eline düştü, mini etek giyiyor gibi bir çok iddia ortaya atılmıştı. Bugün H.K.G'nin şu an nerede olduğu ne iş yaptığı kimin korumasında bulunduğu ortaya çıktı. Nagehan Alçı, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığından aldığı bilgileri paylaştı. İşte genç kadının yaşadığı süreç:

Evden kaçınca ne yapıyor?

HKG 2020 Kasım’da Aile Bakanlığına başvuruyor. Gönderen İstanbul Anadolu Adliyesi. Evden çocuğu ile birlikte çıkıyor ve doğrudan Anadolu Adliyesi’ne gidiyor. Orada bir dilekçe yazıyor. Kalacak yeri olmadığı ve güvenlik tehdidi altında bulunduğunu söylediği için ŞÖNİM’e yönlendiriliyor. ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) yetkilileri onu önce İstanbul’da bir sığınma evine yerleştiriyor.

Eşi Kadir İstekli'den boşanması

Bu arada HKG boşanmak için dilekçe veriyor. Anadolu adliyesi bu esnada mağdurun talebi üzerine kendisine bir avukat tahsis ediyor. Boşanma davası esnasında polis eşliğinde HKG’yi birkaç kez mahkemeye götürüyorlar. Dava sonuçlanıyor, HKG çocuk yaştan beri taciz ve tecavüzüne uğradığı ‘koca’dan boşanıyor. O esnada hala İstanbul’da bir kadın sığınma evinde.

Ailesi kaldığı sığınma evini yeri basmış

Belli aralıklarla mahkemenin kararı üzerine çocuğu görevliler eşliğinde eski ‘eşi’ne yolluyor. Ancak bir süre sonra bu yollamalar esnasında çocuğun HKG’nin ‘anne’ ve ‘babası’ ile görüştürüldüğünü de fark ediyor. Bundan çok rahatsız oluyor ve yeniden mahkemeye başvurarak çocuğunun babası ile görüşmesi kararının kaldırılması talebinde bulunuyor. Tam bu esnada aile, kızlarının kaldığı sığınma evinin yerini tespit ediyor. Gelip kaldığı yeri basmaya kalkıyorlar, güvenlik görevlileri müdahale ediyor, içeri giremiyorlar. Bu olay üzerine HKG başka bir şehre (artık İzmir olduğunu biliyoruz) sevk ediliyor ve kendisine yeni bir kimlik veriliyor.

Devlet yeni kimlik verip...

O esnada 16 yıldır evli, çocuk sahibi ama henüz sadece 22 yaşında olan talihsiz kadının ilkokul diploması bile yok… Bakanlık eğitim veriyor, diploma aldırıyor. Peki adliyeye HKG’nin yaptığı şikayet ne oluyor? Bakanlık bunu merak etmiyor mu? Araştırmıyor mu? Açıkçası bunu ben de garipsiyordum. Konuştuğum üst düzey yetkililer, “Nagehan Hanım biz elimizdeki tüm araçları kullandık, 2 kez İstanbul’daki 3 adliyeye soruşturmanın akıbetini sorduk.” dediler. Anadolu, Çağlayan ve Bakırköy Adliyelerine Aile Bakanlığı olarak 2021’de soruşturmanın ne aşamada olduğunu sormuşlar. Ne ilginçtir ki bu soruya hiç cevap gelmemiş… Bunun üzerine bürokratik süreçleri göz önüne alarak bekledikleri süre bittiğinde bir kez daha sormuşlar. Bu tarih de 2022’nin ilk yarısı. Bakırköy ve Çağlayan bu kez "Bizde böyle bir soruşturma yok" demiş. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra Anadolu Adliyesi "Soruşturma burada devam ediyor" yanıtını vermiş.

İzmir'de psikolojik destek alıyor

Bu arada bakanlığın soruşturmaya müdahil olması mümkün değil, müdahillik ancak dava başlayınca oluyor, bunu burada not olarak düşeyim. Bu arada dava süreçlerini e-devletten takip edebiliyorsunuz ama soruşturmaları göremiyorsunuz. HKG İzmir’de psikolojik destek almış, ruh hali kısmen düzelmiş, yeni ismi ile ilkokul diplomasını almış, aşçılık kursuna ve İngilizce kursuna gitmiş hatta bir yerde aşçı yardımcısı olarak çalışma girişiminde bile bulunmuş.

Şu an nerede? İsmi ve şehiri değiştirildi

Peki ya şimdi ne yapıyor? Yetkililerin bana söylediği şu: Bu olay gündeme düşünce onu başka bir şehre aldık ve ismini tekrar değiştirdik. Bütün Türkiye’nin kendisini konuştuğunu biliyor mu, takip ediyor mu etkileniyor mu bilmiyoruz ama tek dileğimiz çocuğu ile birlikte yeni bir hayat kurabilmesi, o nedenle kim olduğunun asla bilinmemesi gerekiyor.

Küçük yaşta tecavüz ve paravan vakıf

İşin içinde paravan bir vakıf var, vakfın koskoca bir cemaat ile bağlantısı var, küçücük yaşta tecavüz var. Peki neden Bakanlık bu olayı bunca zaman gündeme getirmedi? Dedikleri şu: “Başta bize sadece kızın anlattığı hikaye geliyor, ne vakıf, ne cemaat hiçbir şey yok, soruşturma dosyası da yok, mağdurun anlattığı kadar var, o anlattıkça öğreniyoruz. Kaldı ki burada anonim kalmak hayati önemde. İsim veremiyoruz, ortada henüz dava yok, mağduru korumakla yükümlüyüz, çıkıp ne diyebiliriz? Biz üzerimize düşen her şeyi yaptık.

Erken evlendirilen o kadar çok kişi var ki....

Nagehan Hanım üzülerek şunu da söylemeliyiz, buna benzer, aile içi taciz, tecavüz, erken yaşta evlilik mağduru o kadar çok kişi var ki bize başvuran… Öyle travmatik hikayeler ile karşılaşıyoruz, öyle yaraları sarmaya çalışıyoruz ki… HKG bizim için çok önemli ama diğer tüm mağdurlar da öyle… Sizden ricamız kamuoyunu HKG’nin yeni hayatına başlayabilmesi için sürecin hassasiyeti konusunda uyarmanız.”