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200 TL'lik banknot basımında rekor

200 TL'lik banknot basımında rekor

IMF’nin yayımladığı yeni bir makaledeki grafiğe göre TL, yılbaşından bu yana Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu. Döviz kurlarındaki yükseliş tam gaz sürerken dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 TL'nin basımı, geçtiğimiz ay rekor kırdı.

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2022 ocak ayından beri dolar karşısında yüzde 30 değer kaybeden TL, iki aydan fazla sürede ise stabil bir seyir izliyor. TL'nin değer kaybetmesi ve enflasyonun yüzde 80'i aşması, nakit ödemelerde banknotların yetersiz kalmasına sebep oldu.

Bloomberg'in haberine göre dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımı, 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Grafik, 200 liralık banknotun sirkülasyonunun bu yıl hemen hemen 2 katına çıktığını ortaya koydu.

1 Ocak 2019'da tedavüle girdiğinde yaklaşık 131 ABD Doları değerinde olan 200 liralık banknot bugün ise yaklaşık 11 dolar seviyesinde.

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