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2023 asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2023 asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den asgari ücrete ilişkin son dakika açıklama geldi. Bilgin "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz." dedi.

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Asgari Ücret Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor. Milyonların kilitlendiği toplantı öncesi Bakan Bilgin'den son dakika bir açıklama geldi.

Asgari ücret ne kadar olacak diye merak edilirken Bakan Bilgin "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" dedi.

EYT'de yaşanan teknik sorunlar konusuna ilişkin de Bilgin “Teknik sorun, adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz.” dedi.

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