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Kılıçdaroğlu'nun "referandum" iddiası! TBMM Başkanı Şentop: Külliyen yalan

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun "referandum" iddiası! TBMM Başkanı Şentop: Külliyen yalan

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddialarını yalanladı.

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Meclis Başkanı Şentop, AA muhabirinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "referanduma" yönelik iddiasına ilişkin sorusuna, "Külliyen yalan." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği bir grup gazeteciye "Anayasa değişikliği teklifi referandum aralığının üstünde çıksa da referanduma götürülecek. Meclis Başkanı söylüyor." iddiasında bulunmuştu.

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