Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na 'ciddiye almıyoruz' yanıtı

Aslı Baykal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisiyle ilgili söylediği “Ciddiye almıyoruz” sözlerine “Beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim” şeklinde yanıt verdi.

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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayında aileyi ve vakfı savunan altılı masa ortağı Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'na tepki göstermeyen Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesi polemik konusu oldu.

Aslı Baykal CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisiyle ilgili söylediği “Ciddiye almıyoruz” sözlerine “Beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim” diye yanıt verdi.

Aslı Baykal’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Kılıçdaroğlu’nun beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim ki ondan ciddiyet bekleyeyim… Benim muhatabım değildir. Muhatabım partisi ve ülkesi, bu ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden tehlikeye atılan CHP seçmenidir.”