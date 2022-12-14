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Scooter kullananlar dikkat! Buradan sakın gitmeyin ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Scooter kullananlar dikkat! Buradan sakın gitmeyin ceza yağdı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde trafik ekipleri kaldırımda seyreden scooter sürücülerine 427 TL ceza uyguladı.

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Son günlerde yaşanan motosiklet, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kazalarının ardından Manavgat Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri,  denetimlerini artırdı.

Kaldırımda scooter kullananlara Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde "elektrikli scooteri yaya yolunda sürmek" suçundan 427 lira idari para cezası uygulandı.

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