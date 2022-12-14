TÜSİAD'tan hükümete sert enflasyon eleştirisi! Böyle giderse...

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, yılın ikinci Yüksek İstişare Konseyi'nde yaptığı konuşmasında yüksek enflasyona dikkat çekti.

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Yılın ilk toplantısında da iktidara yönelik eleştirileriyle gündeme gelen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Ekonomi yönetiminin en büyük önceliği enflasyonu düşürmek olmalı, TL'nin yüksek değer kaybına rağmen dış açık vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD, yılın ikinci Yüksek İstişare Konseyi toplantısını Ankara'da gerçekleştiriyor. Toplantıda açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, 2023 tahminlerini açıklayan birçok kuruluşa göre gelecek yıl en fazla yüzde 3 büyüyebileceklerini söyledi.

Daha önceki konuşmalarında da enflasyondaki artış hızının daha önce görülmedik düzeyde olduğuna dikkat çekerek iktidara eleştiriler yönelten Özilhan, "Ekonomi yönetiminin en büyük önceliği enflasyonu düşürmek olmalı, TL'nin yüksek değer kaybına rağmen dış açık vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yabancı sermaye gelmiyor

Cari açık finansmanının ekonominin yumuşak karnı olmaya devam ettiğinin altını çizen Özilhan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

TL'nin yüksek değer kaybına rağmen dış açık vermeye devam ediyoruz. Yabancı sermaye gelmiyor, gelen de gayrimenkule geliyor. Enflasyon faiz makasının hiç olmadığı kadar açıldığı bir ortamda yurt dışından sermaye girişinin zemini olmuyor. Önümüzdeki aylarda cari açığın finansman koşullarının ne olacağını bilemiyoruz. Cari açığın finansmanında sorun yaşarsak ithalatta zorlanacağız.

"İhracat yapılamayacak"

Döviz sorununu çözemezsek enflasyonu düşüremeyiz. Ekonomi yönetiminin en büyük önceliği enflasyonu düşürmek olmalı. Krediye ulaşımdaki zorluklar üretimi olumsuz etkiliyor, böyle giderse ihracat yapılamayacak. Piyasa ekonomisi yaklaşımı, zayıf noktalarına rağmen elimizdeki en iyi yaklaşım. Piyasa işleyişine uzun ve yoğun biçimde müdahale bozulmayı tetikler. Serbest piyasanın dışına çıkılması hiçbir zaman tek bir alanla sınırlı kalmaz, zincirleme etki yapar.