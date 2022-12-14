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Türkmenistan'da üçlü zirve! Erdoğan'dan Türkmen gazı ve elektrik açıklamaları...

Türkmenistan'da üçlü zirve! Erdoğan'dan Türkmen gazı ve elektrik açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda çalışmaya hazırız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılıyor. Zirvenin açılışında konuşan Erdoğan'dan flaş açıklamalar geldi. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

- Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan devlet başkanları zirvesi nedeniyle bir araya geldiğimiz zirvede çok farklı anlamlı bir güne şahitlik ediyoruz. Sözlerimin hemen başında Türkmenistan'ın 12 Aralık Bağımsızlık Bayramı'nı kutluyorum. Merhum Haydar Aliyev'i de rahmetle anıyor, ruhu şad mekanı cennet olsun diyorum.

- Kardeşlik bağlarımızla güçlenen ilişkilerimizin daha da pekişeceğine yürekten inanıyorum. Doğanlar olarak ele ele verdiğimiz her konuda başarıya ulaşacağımız muhakkaktır. 

- En başından beri savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmayacağı olduğunu ifade ettim.

- Tahıl Anlaşması ve esir takası ile diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılacağını gördük. Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile görüşmelerimizi bu yönde sürdürüyoruz. Önce ateşkesi sonra da bölgemizde barışı sağlamayı ümit ediyoruz.

- Türkmen doğal gazının da batı pazarlarına nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor.

- Hedefimiz yeni imkanları değerlendirmek.

- İş birliği ortak menfaatimizedir. Her üç ülkenin taşıyıcıları için vizelerin kaldırılması ticaret hacmimizi artıracaktır. Ulaştırma ve Gümrük alanında imzalanacak olan belgeler bu çabalarımıza hizmet edecektir. 

- Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için enerji kaynak çeşitlendirmesinin önemi anlaşıldı.

- Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda çalışmaya hazırız

- Şöyle bir adım attık. Gerek Gebele'de her yıl gençlerimizin belli bir süre tatil yapması, eğitim alması gerekse Avaza'da her yıl belli bir süre öğretmenleriyle eğitim öğretim almaları hem Gebele'yi hem Avaza'yı tanımaları, Türkiye'ye de gelecek öğrencilerin ufkunu çok daha farklı bir zemine oturacaktır.

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