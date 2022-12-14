Tedbirinizi alın İSKİ duyurdu İstanbul'da 6 ilçede su yok

14 Aralık 2022 sular ne zaman gelecek? sorusuna İstanbullu vatandaşlar yanıt arıyor. İSKİ İstanbul'un birçok ilçesinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bunun üzerine İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? sorusu gündeme geldi. İşte, 14 Aralık 2022 Çarşamba İSKİ su kesintisi...Abone ol
İSKİ 14 Aralık 2022 Çarşamba günü arıza veya bakım nedeniyle 6 ilçede belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacağını duyurdu. "İSKİ su kesintisi sorgulama" şeklinde yapılan aramada İSKİ'nin resmi internet sitesinde İstanbul'un; Başakşehir, Beşiktaş, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Pendik semtinde su kesintisi yaşanacağı biliniyor.
*Başakşehir'in Bahçeşehir 1Kısım Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:38'te başlayan su kesintisinin saat 14:00 civarında bitmesi bekleniyor.
*Beşiktaş'ın Cihannuma, Abbasağa Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:12'de başlayan su kesintisinin saat 11:00 civarında bitmesi bekleniyor.
*Eyüpsultan'ın Çırçır Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:35'te başlayan su kesintisinin saat 15:00 civarında bitmesi bekleniyor.
*Sarıyer'in Maden Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 08:00 civarında başlayan su kesintisinin saat 13:00 civarında bitmesi bekleniyor.
*Silivri'nin Selimpaşa Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:35'te başlayan su kesintisinin saat 13:30 civarında bitmesi bekleniyor.
*Pendik'in Yenişehir Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:25'te başlayan su kesintisinin saat 13:30 civarında bitmesi bekleniyor.