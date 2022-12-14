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Sabah güzellik salonuna geldiklerinde dehşete düştüler!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sabah güzellik salonuna geldiklerinde dehşete düştüler!

 KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir güzellik salonu kurşunlandı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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 İstasyon Caddesi'nde bulunan güzellik salonuna, gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Sabah iş yerini açan çalışanlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerine 5 kurşun isabet ettiğini belirledi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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