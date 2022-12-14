Yolda yürüyen kadını taciz etti neye uğradığını şaşırdı!

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolda yürüyen kadın taciz eden ve kadının akrabaları tarafından darp edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Bursa'da akşam saatlerinde Muhammed E.(29) isimli şahıs, iddiaya göre yolda yürüyen S.E.(27) isimli kadına tacizde bulundu. Durumu öğrenen yakınları, şüpheliyi yumruk ve tekmelerle darp etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen şahsı polis otosuna alıp uzaklaştı. Yaralı şahıs, 112 ekibiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavinin ardından gözaltına alındı.



Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.