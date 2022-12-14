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Şişli Belediyesi'nde staj gören genç kızın feci ölümü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şişli Belediyesi'nde staj gören genç kızın feci ölümü!

ŞİŞLİ Belediyesi'nde staj gören 18 yaşındaki genç kız, belediye binasının çatısından düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, saat 12.30 sıralarında Şişli Belediye binasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, belediyede staj gören Emine Sağlam (18), yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki belediye binasının çatısından aşağı düştü.

Olayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Emine Sağlam’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İntihar mı etti?

İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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