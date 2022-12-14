Rus askerin itirafları! İnsan öldürmekten zevk alan manyaklar ve tecavüzcüler vardı

Asla resmi olarak cezalandırılmadılar

Chibrin, “Kaçtıklarını gördüm, sonra tecavüzcü olduklarını öğrendim. Bir anne ve kızına tecavüz ettiler. Tecavüzcü olduğu iddia edilen kişiler komutanlar tarafından dövüldü. Ancak, bu askerler suçlarından dolayı hiçbir zaman tam olarak cezalandırılmadı. Asla hapse atılmadılar. Sadece kovuldular” diye konuştu.