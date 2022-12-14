Rus askerin itirafları! İnsan öldürmekten zevk alan manyaklar ve tecavüzcüler vardı
UKRAYNA'nın başkenti Kiev'in yakınındaki Buça kasabasında sivil katliamından ve tecavüzden sorumlu tutulan 64. Ayrı Muhafız Motorlu Tüfek Tugayı'nda görev yapan ve ordudan firar eden Rus askeri yaşadıklarını anlattı. Nikita Chibrin adlı asker, tugay askerleri içinde "insan öldürmekten zevk alan manyakların ve tecavüzcülerin" bulunduğunu anlattı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınındaki Buça kasabasında sivil katliamı yapan 64. Ayrı Muhafız Motorlu Tüfek Tugayı'nda görev yapan ve ordudan firar eden Rus askeri yaşadıklarını anlattı. Eski bir Rus askeri olan Nikita Chibrin, birliğindeki askerlerinin Mart ayında Kiev'in kuzeybatısında konuşlandırıldıkları sırada iki Ukraynalı kadına tecavüz ettiğini söyledi.
Asla resmi olarak cezalandırılmadılar
Chibrin, “Kaçtıklarını gördüm, sonra tecavüzcü olduklarını öğrendim. Bir anne ve kızına tecavüz ettiler. Tecavüzcü olduğu iddia edilen kişiler komutanlar tarafından dövüldü. Ancak, bu askerler suçlarından dolayı hiçbir zaman tam olarak cezalandırılmadı. Asla hapse atılmadılar. Sadece kovuldular” diye konuştu.
Rusya'nın Yakutsk kentinden eski bir asker olan Chibrin, ve Buça, Borodyanka ve Kiev'in kuzeyindeki diğer kasaba ve köylere saldırıları sırasında savaş suçları işlemekle suçlanan Rus askeri birliği 64. Ayrı Muhafız Motorlu Tüfek Tugayı'nda görev yaptı. Eylül ayında Rus ordusundan firar etti. Chibrin, ardından Beyaz Rusya ve Kazakistan üzerinden Avrupa'ya kaçtı.
Savaş suçlusu ilan edildiler
Diğer taraftan, Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından, Nisan ayında Buça ve saha birçok yerde, öldürülen sivillerin sokaklarda yatan cesetleri ve toplu mezarlar bulundu. Chibrin ve tugayına bağlı askerler, Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından savaş suçlusu olarak tanımlandı.