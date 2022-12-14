Beyoğlu'nda Amerikalı turistin öldürülmesine ilişkin davada karar

BEYOĞLU'nda, geçen yıl ABD'li turistin öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Tutuklu sanığa "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Kerim Ocak ve avukatları katılırken, tutuklu sanık Ferhat Kavdır ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ferhat Kavdır, böyle bir olayın içinde bulunduğu için pişmanlık duyduğunu, maktulü öldürme niyetinde olmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, tutuklu sanık Ferhat Kavdır'ı "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, ayrıca Kavdır'a "ruhsatsız bıçak bulundurma" suçundan 5 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Tüm sanıkların "yağma" suçundan beraatine hükmeden mahkeme, tutuksuz sanık Emre Ateş'e "basit yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezası verdi.

Sanıklar Murat Kerim Ocak ve suça sürüklenen çocuk B.Y'nin "kasten öldürme" suçundan da beraatini kararlaştıran mahkeme heyeti, sanık Tuğrulhan Deniz'i ise "basit yaralama" suçundan 2 bin lira para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bıraktı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Aralık 2021'de alkollü olarak Taksim Mis Sokak'ta gezen sanıkların, maktul Leonard Samuel Record'ın aynı otelde kaldığı iki arkadaşıyla eğlence mekanından çıktıktan sonra yanına yaklaşarak, bazı eşyalarını istedikleri anlatılıyor.

Sanıkların, eşyasını vermeyen maktule tekme ve yumruk atıp bıçaklarla saldırdıkları, yaralanan maktulün ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edilen iddianamede, sanıklar Murat Kerim Ocak, Tuğrulhan Deniz, Emre Ateş ve Ferhat Kavdır ile 18 yaşından küçük B.Y'nin, "kasten öldürme" ve "birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Sanık Ferhat Kavdır'ın üzerinde bıçak taşıması nedeniyle ayrıca 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Cumhuriyet savcısının hazırladığı esas hakkındaki mütalaada ise sanıklardan Ferhat Kavdır'ın öldürme kastı bulunmadığı gerekçesiyle "neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan, Emre Ateş ve Tuğrulhan Deniz'in "kasten yaralama" suçundan cezalandırılması, sanıklar Murat Kerim Ocak ve suça sürüklenen çocuk B.Y'nin ise beraatına karar verilmesi istenmişti.