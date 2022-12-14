Fatih Erbakan'dan fahri Kur'an Kursu öğreticilerine kadro sözü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, fahri Kur'an Kursu öğreticilerine kadro sözü verdi.Abone ol
Diyanet bünyesinde görev alan Fahri Kur'an kursu öğreticilerinin kadro talebine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kulak verdi.
Hiçbir özlük hakkı olmadan zor şartlar altında kadrolularla aynı işi yapan geçici öğreticiler, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.
2018 seçimleri öncesi kadro sözünün tutulmasını bekleyen fahri çalışanların isyanına, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sessiz kalmadı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbakan, "Söz Veriyoruz! Yeniden Refah iktidarında Fahri Kur'an Kursu Öğreticilerine kadro verilerek sınıf ayrımı ortadan kaldırılacak." ifadelerine yer verdi.