BIST 5.180
DOLAR 18,65
EURO 19,87
ALTIN 1.084,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kanın akış yönü cinayeti aydınlattı Artvin'de köy muhtarı cinayetinde sır perdesi aralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kanın akış yönü cinayeti aydınlattı Artvin'de köy muhtarı cinayetinde sır perdesi aralandı

ARTVİN’in Şavşat ilçesinde köy muhtarının öldürülerek kaza süsü verilen olayla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Cinayeti işleyen komşusunun borç para meselesi yüzünden tartıştığı muhtarın kafasını çekiçle defalarca vurarak öldürdüğü, sonra kaza süsü vermeye çalıştığı ve ardından da pişman olunca intihar etmek istediği ortaya çıktı.

Abone ol

Artvin’in Şavşat ilçesinnde 12 Aralık Pazartesi günü yaşanan olayda, kaza ihbarı alan Jandarma ekipleri Tepeköy köyüne gitti.

Araç içinde kimsenin olmadığını gören ekipler, kan izlerini görünce inceleme başlattı. Aracın, Tepeköy muhtarı Murat Altun’a ait olduğu belirleyen ekipler, kayıp olan muhtarı aramaya başladı.

Şavşat Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda, aracın kaza sonrası duruşu ve içinde bulunan kan damlalarının akış yönünün kazaya göre ters yönde olmasından şüphelenen cumhuriyet savcısı kayıp muhtarın son görüştüğü kişilerin ifadesine başvurdu.

Kaza süsü vermek istedi

Telefon kayıtlarından son olarak komşusu Y.A ile görüştüğünü belirleyen ekipler Y.A.’nın ifadesine başvurdu. Y.A. sorgusunda suçunu itiraf etti. Alkolü olduklarını, borç para yüzünden evinin önünde çekiçle muhtarın kafasına vurduğunu belirten Y.A, daha sonra muhtar Murat Altun'u aracıyla ormanlık alana götürdüğünü, bu sırada araç içinde yeniden hareket ettiğini ve tekrardan çekiçle defalarca kafasına vurarak öldürdüğünü söyledi. Sonrasında ise cesedi köy çıkışında ormanlık alana bıraktığını, aracı ise 1 kilometre uzaklıkta yoldan aşağı atarak kaza süsü vermek istediğini belirtti.

Evindeki tüfeğiyle intihar girişimde bulundu

Zanlı Y.A.'nın evinde bulunan av tüfeğiyle intihar etmek istediği ortaya çıkarken, Jandarma ekiplerinin müdahalesi engellenen Y.A adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, köy muhtarı Murat Altun bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Töpekeöy Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tatile gidecek herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'ta resmen başlıyor
Tatile gidecek herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'ta resmen başlıyor
Fatih Erbakan'dan fahri Kur'an Kursu öğreticilerine kadro sözü
Fatih Erbakan'dan fahri Kur'an Kursu öğreticilerine kadro sözü
Asgari ücret zammı belli oluyor! Rakamlar bugün açıklanacak kritik toplantı başladı
Asgari ücret zammı belli oluyor! Rakamlar bugün açıklanacak kritik toplantı başladı
Beyoğlu'nda Amerikalı turistin öldürülmesine ilişkin davada karar
Beyoğlu'nda Amerikalı turistin öldürülmesine ilişkin davada karar
Ekrem İmamoğlu herkesi saat 16:00'da Saraçhane'ye çağırdı! 'Ahmak' davasında karar açıklanıyor
Ekrem İmamoğlu herkesi saat 16:00'da Saraçhane'ye çağırdı! 'Ahmak' davasında karar açıklanıyor
Aracına 30 bin TL harcayıp yaptırdığı tesisatı dakikalar içinde çaldılar
Aracına 30 bin TL harcayıp yaptırdığı tesisatı dakikalar içinde çaldılar
Altılı masa toplantısı öncesi İYİ Parti lideri Akşener'e ziyaret
Altılı masa toplantısı öncesi İYİ Parti lideri Akşener'e ziyaret
MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu: MİT ve MGK şimdi daha etkin
MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu: MİT ve MGK şimdi daha etkin
1 saatte 2 bin 800 TL kazanacaksın dediler sonrası felaket oldu
1 saatte 2 bin 800 TL kazanacaksın dediler sonrası felaket oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Jorge Jesus'un 3 golcüyü listesine aldı Fenerbahçe ara transferde harekete geçiyor
Jorge Jesus'un 3 golcüyü listesine aldı Fenerbahçe ara transferde harekete geçiyor
Terör örgütü PKK’dan Türkiye’de provokasyon planı
Terör örgütü PKK’dan Türkiye’de provokasyon planı