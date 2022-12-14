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Sevdiği kızla evlenmek için 7 bin 238 kilometreden Rize'ye geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sevdiği kızla evlenmek için 7 bin 238 kilometreden Rize'ye geldi

Rizeli genç kız 5 yıl önce dil geliştirmek için sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık kurduğu Güney Koreli Koo Dongwan ile evliliğe ilk adımı attı. Dongwan, kelime-i şehadet getirip önce müslüman oldu ve Muhammet Ali adını aldı.

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan bedensel engelli Semanur Kutanis, İngilizce öğrenmek için 5 yıl önce internet üzerinden tanıştığı, Güney Koreli Koo Dongwan ile konuşarak arkadaş oldu.

Uzun süre internet üzerinden görüşen gençler evlenmeye karar verdiler.

Ardeşen ilçesine 7 bin 238 kilometre uzaklıktan gelen Dongwan, kelime-i şehadet getirip önce müslüman oldu ve Muhammet Ali adını aldı.

Rizeli Semanur ve Güney Koreli Muhammed Ali, törenle nişanlanıp, evliliğe ilk adımı attı.

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