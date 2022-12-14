Berlusconi'den futbolculara: Juventus'u yenin bir otobüs dolusu fahişe getirteceğim

İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, sahibi olduğu Monza futbol takımının oyuncularına ''Juventus ya da Milan gibi büyük bir takımı yenerseniz size bir otobüs dolusu fahişe getirteceğim'' deyince yine haberlere konu oldu.

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Serie A’da mücadele eden Monza takımı dün akşam bir Noel yemeği düzenledi. Kulübü 2018’de satın alan Silvio Berlusconi burada yaptığı konuşmadaki sözleriyle tepki çekti.

BBC Türkçe'de yere alan habere göre Berlusconi, Monza’nın yeni teknik direktörü Raffaele Palladino’dan söz ederken şu ifadeleri kullandı:

‘’Yeni bir antrenör bulduk, başarılı, sempatik, kibar ve oyuncuları teşvik etmeyi biliyor.

"Ben de ek bir teşvikte bulundum: buraya gelen oyunculara ‘Juventus, Milan gibi büyük takımlardan birini yenerseniz soyunma odasına bir otobüs dolusu fahişe getirteceğim’ dedim.’’

86 yaşındaki Berlusconi bu sözleri söylerken, 32 yaşındaki sevgilisi Marta Fascina da hemen yanında oturuyordu.

Berlusconi’nin sözleri kadar bu sözlere salondan gelen gülüşme ve alkışlar da eleştiri aldı.

Sosyal medya ve basında, Noel yemeğinde yaşanan bu anlar ‘’utanç verici’’, ‘’soytarılık’’, ‘’cinsiyetçi kültürün yansıması’’ gibi tepkilere yol açtı.

La Repubblica: 'Berlusconi’nin frenleri tutmadı'

La Repubblica gazetesi Berlusconi’nin "frenlerinin tutmadığı’’ yorumunu yaptı.

Il Fatto Quotidiano da ‘’Takımındaki oyunculara ‘bir otobüs fahişe’ vadeden bir Senatör ve hükümetteki siyasi bir gücün lideri. Silvio Berlusconi sahibi olduğu Monza'nın Noel yemeğinde yine ağzını bozdu’’ diye yazdı.

Berlusconi de geceden görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşırken tepkilere neden olan bu anı paylaşmaması dikkat çekti.

Dört kez başbakanlık yapan Silvio Berlusconi, İtalya’da Ekim ayında kurulan koalisyon hükümetine dahil olan partilerden Haydi İtalya’nın liderliğini sürdürüyor.

Berlusconi'nin fuhuş davası

Vergi kaçakçılığından aldığı mahkumiyet nedeniyle 2013’te Senato’dan azledilen Berlusconi, Eylül ayındaki seçimlerle dokuz yıl sonra parlamentoya yeniden girmişti.

Berlusconi hakkında fuhuşla ilgili süren davalar da bulunuyor. Milano’da görülen bir fuhuş davasının gelecek yılın başlarında karara bağlanması bekleniyor.

Söz konusu davada, Berlusconi ile birlikte 29 kişi yargılanıyor. Berlusconi’nin evindeki partilere katılan kişilere, mahkemede yalan ifade vermeleri karşılığında para ödendiği iddia ediliyor.

Berlusconi’nin basında ‘’bunga bunga’’ olarak anılan bu partilerinde fuhuş yapıldığı öne sürülürken eski başbakan bu partileri ‘’zarif akşam yemekleri’’ olarak tanımlıyordu.