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Pes! Park halindeki 24 araca aynısını yaptı kameraya yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pes! Park halindeki 24 araca aynısını yaptı kameraya yakalandı

BİNGÖL'de bir şüpheli park halindeki araçlara tornavidayla zarar verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı. Şüphenin 24 aracı çizdiği bildirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, park halindeki 24 aracı tornavidayla çizen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı. Ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tornavidayı da ele geçirdi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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