DİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması talebini açıkladı aşağısı olmaz dedi

Asgari ücret pazarlığında ikinci tur görüşmeleri gerçekleştirilirken DİSK, Vergi Dairesi Başkanlığı önünde eylem yaptı. Asgari ücretin net 13 bin 200 lira olmasını talep etti.

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Asgari ücret pazarlığında ikinci tur görüşmeleri gerçekleştirilirken DİSK, Vergi Dairesi Başkanlığı önünde eylem yaptı. Asgari ücretin net 13 bin 200 lira olmasını talep ettiklerini belirten DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Öncelikli meselemiz Türkiye'nin asgari ücretten kurtarılması, asgari ücret değil toplu sözleşme diyoruz. Ücretlerimizi toplu pazarlıkla ve toplu sözleşmeyle belirlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüksek enflasyon karşısında artan vergi yükü ve ücretlerin erimesine karşı “Vergide adalet” sloganıyla imza kampanyası başlatan Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu (DİSK) İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde eylem yaptı. Eyleme DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu da katıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantı öncesinde açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, " "Asgari ücretin net 13 bin 200 lira olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Toplu sözleşme istiyoruz"

Sosyal adaletin en önemli araçlarından bir tanesinin asgari ücret olduğunu kaydeden Çerkezoğlu, "Türkiye'de bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeyde belirlenmesi için mücadelemizi masada değiliz ama iş yerlerinden alanlardan meydanlardan mücadelemizi yürütmeye devam ediyoruz. DİSK olarak tüm açıklamalarımızda da söylediğimiz gibi öncelikli meselemiz Türkiye'nin bir asgari ücretliler toplumu olmasından kurtulmasını sağlamak. Yani asgari ücret değil toplu sözleşme diyoruz. Ücretlerimizi toplu pazarlıkla ve toplu sözleşmeyle belirlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelir vergisi oranı ücretlilerde yüzde 10'a düşürülmeli"

Basın açıklamasını okuyan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu. "Gelir vergisi oranı ücretlilerde yüzde 10'a düşürülmelidir. Vergi tarife dilimleri en az asgari ücret veya yeniden değerleme oranında artırılmalıdır. İşverenlere uygulanan 5 puan SGK prim desteği çalışanlara da uygulanmalıdır. Asgari ücretin net 13 bin 200 lira olmasını talep ediyoruz" dedi.