Ekrem İmamoğlu Saraçhane'ye çağırdı Meral Akşener İstanbul'a geliyorum deyip bunu attı

İSTANBUL Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaya kilitlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada son dakika kararı bekleniyor. Ekrem İmamoğlu herkesi Saraçhane'ye çağırdı. İYİ Parti Genel Başkanı 'Geliyorum' deyip bu mesajı attı.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'ahmak' davasından son dakika kararı bekleniyor. İstanbul karara kilitlenirken, Ekrem İmamoğlu herkesi Saraçhane'ye çağırdı.

İstanbul Saraçhane'ye gelin

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, savcının hakkında siyasi yasak ve hapis talep ettiği davaya ilişkin sosyal medyadan şu çağrıyı yaptı:



- "Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum"

Meral Akşener 'Saraçhane'de görüşürüz Ekrem İmamoğlu'

Gözler İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ndeki davadan gelecek son dakika karara çevrilirken, Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına ilk yanıt 6'lı masaki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Meral Akşener çağrı üzerine hemen yola çıktı ve twitterdan şu mesajı paylaştı: