Ekrem İmamoğlu davası kararı için herkes İstanbul Saraçhane'ye çağrıldı canlı yayın yapılıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davasında karar bekleniyor. Ekrem İmamoğlu karar duruşmasına katılmazken yaptığı son dakika açıklama ile herkesi İstanbul Saraçhane'ye çağırdı. İstanbul Saraçhane'den kanallar canlı yayınlara başlarken İYİ Parti lideri Meral Akşener uçakla Ankara'dan İstanbul'a geliyor. Saraçhane çağrısı için metro seferleri de değiştirildi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, savcının hakkında siyasi yasak ve hapis talep ettiği davayla ilgili kararı beklerken osyal medyadan çağrı yaptı. Benzer Çağrı, İmamoğlu ile kavgalı olduğu iddia edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan da geldi.

Herkes İstanbul Saraçhane'ye gelsin

Hakkında hapis cezası ve siyasi yasak istenen Ekrem İmamoğlu, "Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" paylaşımını yaptı.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Akşener, Ankara'dan geliyor...

Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına sosyal medya üzerinden cevap veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz" notunu yolda olduğunu gösteren fotoğrafla paylaştı.

Canan Kaftancıoğlu'ndan da aynı çağrı

Ekrem İmamoğlu ile kavgalı oldukları idda edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile İstanbulluları Saraçhane'ye çağırdı. Kaftancıoğlu, "Bizler saat:16.00’da salonda duruşmayı izlerken örgütümüz ve İstanbulluları aynı saatte Saraçhane’ye bekliyoruz" dedi.

Haksızlık karşısında susan deyip Saraçhane'ye gitti

DEMOKRAT PARTİ Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" diyerek Saraçhane'ye gidip bu paylaşımı yaptı:

Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na destek twiti

Mansur Yavaş : Yanındayım

"16 milyon İstanbullunun iradesi muhakkak adaletsizliği yenecektir." diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şu paylaşımı yaptı: