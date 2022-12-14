Ekrem İmamoğlu davasında karar ne? İstanbul kilitlendi ahmak davasından son dakika haberi!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davasından son dakika kararı bekleniyor. Ara verilen duruşma saat 16.00'da yeniden başladı. Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak ve hapis cezası istendi. Mahkemenin her an Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararını duyurması bekleniyor. Gözler İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nden gelecek son dakika habere kilitlendi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'ahmak davası'ndan son dakika haberi bekleniyor. İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ndeki davada ara verilmişti. Duruşma saat 16.00'da yeniden başladı ve artık mahkeme heyetinin Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili kararını açıklaması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu davası kararı ne olur?

Bugün görülen karar duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Ekrem İmamoğlu için 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ile Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘siyasi yasak’ içeren 53. maddesinin de uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti savcının talebini onaylarsa Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı olacak ve 4 yıl 1 ay hapis cezası alacak.

Ekrem İmamoğlu davasından son dakika bilgiler

*Ekrem İmamoğlu'nun avukatları duruşmanın başlangıcında reddi hakim talebinde bulundu ancak bu talep reddedildi.

*Ekrem İmamoğlu davasında avukatlar Prof. Adem Sözüer, Prof. İzzet Özgenç ve Prof. Ahmet Gökçen tarafından hazırlanan mütalaayı mahkemeye sundu.

Tanıklar dinlendi

Tanık Murat Ongun -"Gazeteciler, Soylu’nun İmamoğlu’na ahmak dediğinden bahisle görüşmek istedi. Ben de başkana ilettim ve gazetecileri davet ettim. Gazeteciler bu beyanı sordu, başkan da buna binaen cevap verdi."

Tanık Necati Özkan : "Olay günü toplantıdaydık. Soylu'nun yakışıksız ifadeleri bize iletildi. Ekrem Başkan, Soylu'ya karşılık verilmesi gerektiğini söyledi. Toplantı çıkışında Ekrem Başkan ahmak sözünü söyleyen kişiye iade etti." Özkan, hâkimin “İmamoğlu’nun hiç YSK ile ilgili bir ifadesi oldu mu?” sorusuna, “Konusu bile geçmedi” yanıtını verdi.

Uzman görüşü: Suç oluşmadı...

Avukat Kemal Polat, Soylu’nun konuşmasının çözümünün yapılması, Soylu’nun tanık olarak dinlenmesini akademisyenlerin tanık olarak dinlenmesi talep etti. Hâkim uzman görüşünün olduğu raporun sonuç bölümünü okudu. Suçun oluşmadığını belirten rapor dosyaya girdi.

Bakan Soylu'nun konuşması dinletildi

Bakan Soylu’nun CD’deki konuşması dinletildi. Soylu’nun konuşmasının dinletilmesinin ardından söz alan avukat Kemal Polat, “İşte tam da bu nedenle, burada bir manipülasyon ve gerçek olmayan sözler var. Kendi sözünün arkasında durup durmadığı konusunda tanık olarak dinlenmesini talep ederiz. Müvekkilim bir kamu görevlisi. Eğer ahmak kelimesi hakaret ise savcılık resen harekete geçmeli” değerlendirmesini yaptı.

İmammoğlu saat 16:00'da Saraçhane'ye çağırdı Duruşmaya katılmayan Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum." ifadesini kullandı.



Ekrem İmamoğlu davaya gitmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'ahmak' davasının karar duruşmasına katılmadı. Ekrem İmamoğlu duruşma başladığı sıralarda Davutpaşa Anadolu Lisesi’ndeydi. İmamoğlu öğrencilerin alkış ve sloganlarıyla karşılandı.

Duruşma olaylı başladı

Ekrem İmamoğlu davasının duruşması gergin başladı. Duruşma salonuna girişte kaos yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri önlem aldı. Duruşmada tanık olarak dinlenecek olan Murat Ongun'un bile içeri girmekte zorluk yaşadı.

Ekrem İmamoğlu ahmak davası nedir?

İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde bir konuşma yaptı. İBB Başkanı konuşmasında 'iktidarın İstanbul'da seçimi, YSK kararı ile iptal ettirerek kazanmak istediğini' savundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 4 Kasım 2019'da İmamoğlu’nu kastederek “Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş bu kadar bedava değil” açıklamasını yaptı.

31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır

İmamoğlu aynı gün İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklama sırasında Soylu’nun bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, “31 Mart'ta seçimi iptal edenler, ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” ifadelerini kullandı.

YSK: İmamoğlu bize ahmak dedi...

Bu açıklamayla ilgili olarak, YSK'nın yazılı suç duyurusunda bulunması ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın hazırladığı iddianame, 28 Mayıs 2021’de Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesin tarafından kabul edildi ve İmamoğlu için hapis cezası talep edilen dava süreci başladı.

Ekrem İmamoğlu için istenen ceza Bir önceki duruşmada savcı, İmamoğlu’na dört yıl bir aya kadar hapis cezası verilmesini ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘siyasi yasak’ içeren 53. maddesinin de uygulanmasını istemişti. Bu duruşmada hakaret suçunu işlediği yönünde karar çıkması ve hapis cezası verilmesi durumunda İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hale gelmesi söz konusu olacak. Ancak bunun için verilen kararın kesinleşmesi de gerekiyor.

İmamoğlu: YSK üyelerine ahmak demedim

"İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YSK tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı" belirtildi.

İddianamede yer alan yazılı savunmasında İmamoğlu ise söz konusu açıklamasında YSK üyelerine yönelik bir ifadesi olmadığını, bu söylemin kimse tarafından da Kurul üyelerine yönelik algılanmadığını ifade etti.

İmamoğlu bir açıklamasında, “Hücremde bu konuyla ilgili tek bir endişe, korku, kaygı, hissetmiyorum ama şu mahkemeden utanç duyuyorum. Böyle bir yargılama olamaz. Şaka gibi. Trajikomik bir durum...Her ne olursa olacak ama ben her şeye rağmen bu ülkenin o yüce yargısına güvenmek istiyorum” dedi.

Soylu dava için ne diyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kasım ayında yaptığı açıklamada, kendisinin veya bakanlığının dava ile bir ilgisinin bulunmadığını savundu. Soylu, “Bana açılmış bir dava değil. Benim açtığım bir dava da değil. Hatta İçişleri Bakanlığı ve bağlı hiçbir birimi de bu dava ile hukuken ilgili değil” dedi. "Konunun, kullanılan ifadenin muhatabı YSK tarafından yargıya taşındığını" belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu davanın yargılaması sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, dava konusu ifadesiyle şahsımı, yani İçişleri Bakanı'nı kastettiğini söylemiş, yani hakareti bana yöneltmiş. Ben de kendisi hakkında bu ifadesinden dolayı ayrıca bir şikayette bulundum. Bu şikayet, YSK ile olan davadan ayrı olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ediyor.”