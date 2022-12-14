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İstanbul Büyükşehir Başkanlığı düştü mü? Ekrem İmamoğlu kararındaki 2 yıl 7 ay 15 günün kerameti

İstanbul Büyükşehir Başkanlığı düştü mü? Ekrem İmamoğlu kararındaki 2 yıl 7 ay 15 günün kerameti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı gündemi altüst etti. Peki hapis cezası ve siyasi yasaklı olan Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam edebilecek mi? Ekrem İmamoğlu 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Hapis cezasındaki 7 ay 15 günün bir sebebi var. İşte Ekrem İmamoğlu hakkındaki son dakika kararına ilişkin bilinmesi gerekenler...

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı için ahmak davasında verilen karar ne anlama geliyor. Ekrem İmamoğlu 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı olabilecek mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı düşecek mi? 

Mahkeme Ekrem İmamoğlu için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile birlikte siyasi yasak kararı verdi. Bu kararın hapis cezasından çok daha önemli kısmı siyasi yasaklı kılınması. 

İstanbul Başkanlığı sürecek mi?

Mahkemenin verdiği hapis ve siyasi yasak kararının üst mahkemelerde yargı yolu açık. Bu karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'a gidecek. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'nda kesinleşirse Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde bir daha aday olamayacak.

Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi?

Üst mahkemelerdeki yargı süreci devam ettiği sürecece Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam edebilecek ve hatta isterse 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olabilecek. 

2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının kerameti

Ekrem İmamoğlu için savcı 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ile Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘siyasi yasak’ içeren 53. maddesinin de uygulanmasını istemişti. Mahkeme bu cezayı vermedi ama üst sınırdan bir cezada karar kıldı. Ekrem İmamoğlu için verilen 2 yıl 7 ay 15 gün cezanın bir önemi var. 2 yıldan fazla hapis cezası verildiğinde bu ceza ertelenemiyor ve para cezasına çevrilemiyor. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, hapis cezasının 2 yıl üzerinde 7 ay 15 gün eklenerek bu yolun kasıtlı olarak kapatıldığını iddia etti. 

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