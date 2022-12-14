Ekrem İmamoğlu'ndan siyasi yasağa ilk tepki: Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz...
Ahmak davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp siyasi yasak getirilen Ekrem İmamoğlu karara ilişkin ilk tepkisini verdi. İmamoğlu, "Halkın verdiği yetkiyi halktan başkası alamaz" dedi.
YSK üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla mahkeme tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Maral Akşener'i İBB'deki makamında ağırlayan Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:
"Halkın verdiği yetkiyi birkaç kişi, bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'n izni ile.."