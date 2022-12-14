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POLİTİKA

CHP'li vekil Yıldırım Kaya kürsüden tecavüzcü dediği STK'ların yazılı olduğu dövizi gösterdi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM bütçe görüşmelerinde kürsüden STK'ları tecavüzcü ilan edip isimlerini yazdığı dövizi gösterdi.

CHP vekili Yıldırım Kaya'nın "Bu tecavüzcülerden hesap soracağız" diyerek hedef gösterdiği yapılar: - TÜGVA - TÜRGEV - KADEM - Ensar - Hayrat - İlim Yayma Cemiyeti - Birlik Vakfı - AGD - İskenderpaşa Cemaati - İsmailağa Cemaati - Erenköy Cemaati - Menzil Cemaati - Nakşibendiler

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