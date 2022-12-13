Abdurrahman Dilipak'tan şok iddia! 6 yaşında evlilik Ali Kalkancı-Fadime Şahin olayı gibi bir operasyon

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında iken evlendirmesi olayıyla ilgili yazar Abdurrahman Dilipak'tan ilginç bir çıkış geldi. H.K.G'nin hipnozla kişiliğinin bozulmuş olabileceğini iddia eden Dilipak, yaşananların 28 Şubat sürecinin başlangıcındaki Müslüm Gündüz, Fadime Şahin, Ali Kalkancı olayı gibi 'devlet' tarafından kurulan bir oyun olduğunu savundu.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında “evlendirildiği” ortaya çıkan ve yıllarca cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden kızı H.K.G. ile ilgili gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan şok iddialar geldi.

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, 6 yaşında evlendirilen çocuk gelinle ilgili, hipnoz ile kişiliğinin bozulmuş olabileceğini söyledi. 28 Şubat sürecinde yaşanan Müslüm Gündüz-Fadime Şahin-Ali Kalkancı olayının devlet tarafından tezgahlanmış bir oyun olduğunu belirten Dilipak, H.K.G. olayının da böyle bir oyun olduğunu savundu.

Hüseyin Üzmez olayında da gördük

Akit gazetesi yazarlarından Hüseyin Üzmez'in küçük bir kız çocuğuyla cinsel ilişki suçlamasıyla hapis yattığı olayı da hatırlatan Dilipak, "Biz bunu Hüseyin Üzmez olayında da gördük" dedi. İşte Dilipak'ın o iddiaları...

Hipnoz edilmiş LGBT'nin elinde oyuncak

Birileri bunu istismar ediyor. O aileye, kadına yazık. Hangi psikolojik şartlarda, LGBT lobisinin elinde oyuncak olmuşsa bir kadın, hipnozla kişiliği değiştirilmişse. Bu kadın kendisi öne çıkıp bir şey söylemiyor. Annenin, abinin tanıklığını gördük. Onların tanıklıklarının hiçbir değeri yok, ama görmediğimiz, bilmediğimiz bir kızcağın söyledikleri doğru!

Kalkancı operasyonu gibi bir operasyon

- Kalkancı operasyonu gibi operasyon. Kalkancı'yı devlet örgütledi. Senaryosunu yazanlar bir tanesi Kanada'da haham. Bir tanesi de travesti Sisi. Oradaki asıl oğlan da, asıl tezgaı kuran da Emire Kalkancı. Emire'yi araştırsınlar...

İsmailağa'nın içine de adam sokar

- İsmailağa Cemaati'nin içinden örgütlenmiş yapıymış. Yok canım. İsmailağa cemaatinin içine de adam sokar, Tuncay Güney de İsmailağa'nın içine sızdırıldı. Sarık sardı, cübbe giydi oralarda dolaştı. Bu onun İsmailağa cemaati mensubu olduğunu göstermez.

Ali Kalkancı'nın halifesi kim?

- Olayın farkına varanlar da ya cinayete kurban gittiler ya da başlarına bir şey geldi. Maskaralık devam ediyor. Devlet de bunun gerçeğini açıklasın. Devlet önce Kalkancı'nın halifeleri kim, Emiresi kim açıklasın. Açıklayabilirler mi, zülfüyare dokunur."