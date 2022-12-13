BIST 5.265
DOLAR 18,64
EURO 19,84
ALTIN 1.089,16
GÜNCEL

Abdurrahman Dilipak'tan şok iddia! 6 yaşında evlilik Ali Kalkancı-Fadime Şahin olayı gibi bir operasyon

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında iken evlendirmesi olayıyla ilgili yazar Abdurrahman Dilipak'tan ilginç bir çıkış geldi. H.K.G'nin hipnozla kişiliğinin bozulmuş olabileceğini iddia eden Dilipak, yaşananların 28 Şubat sürecinin başlangıcındaki Müslüm Gündüz, Fadime Şahin, Ali Kalkancı olayı gibi 'devlet' tarafından kurulan bir oyun olduğunu savundu.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında “evlendirildiği” ortaya çıkan ve yıllarca cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden kızı H.K.G. ile ilgili gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan şok iddialar geldi.  

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, 6 yaşında evlendirilen çocuk gelinle ilgili, hipnoz ile kişiliğinin bozulmuş olabileceğini söyledi. 28 Şubat sürecinde yaşanan Müslüm Gündüz-Fadime Şahin-Ali Kalkancı olayının devlet tarafından tezgahlanmış bir oyun olduğunu belirten Dilipak, H.K.G. olayının da böyle bir oyun olduğunu savundu. 

Hüseyin Üzmez olayında da gördük

Akit gazetesi yazarlarından Hüseyin Üzmez'in küçük bir kız çocuğuyla cinsel ilişki suçlamasıyla hapis yattığı olayı da hatırlatan Dilipak, "Biz bunu Hüseyin Üzmez olayında da gördük" dedi. İşte Dilipak'ın o iddiaları...

Hipnoz edilmiş LGBT'nin elinde oyuncak 

Birileri bunu istismar ediyor. O aileye, kadına yazık. Hangi psikolojik şartlarda, LGBT lobisinin elinde oyuncak olmuşsa bir kadın, hipnozla kişiliği değiştirilmişse. Bu kadın kendisi öne çıkıp bir şey söylemiyor. Annenin, abinin tanıklığını gördük. Onların tanıklıklarının hiçbir değeri yok, ama görmediğimiz, bilmediğimiz bir kızcağın söyledikleri doğru!

Kalkancı operasyonu gibi bir operasyon

- Kalkancı operasyonu gibi operasyon. Kalkancı'yı devlet örgütledi. Senaryosunu yazanlar bir tanesi Kanada'da haham. Bir tanesi de travesti Sisi. Oradaki asıl oğlan da, asıl tezgaı kuran da Emire Kalkancı. Emire'yi araştırsınlar...

İsmailağa'nın içine de adam sokar

- İsmailağa Cemaati'nin içinden örgütlenmiş yapıymış. Yok canım. İsmailağa cemaatinin içine de adam sokar, Tuncay Güney de İsmailağa'nın içine sızdırıldı. Sarık sardı, cübbe giydi oralarda dolaştı. Bu onun İsmailağa cemaati mensubu olduğunu göstermez.

Ali Kalkancı'nın halifesi kim?

- Olayın farkına varanlar da ya cinayete kurban gittiler ya da başlarına bir şey geldi. Maskaralık devam ediyor. Devlet de bunun gerçeğini açıklasın. Devlet önce Kalkancı'nın halifeleri kim, Emiresi kim açıklasın. Açıklayabilirler mi, zülfüyare dokunur."

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Bakan Yanık'tan 6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili açıklama 6 yaşında evlendirilen kız için ne diyeceği merak edilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuştu 6 yaşında eşi Kadir İstekli ile evlendirilen kızın duruşma tarihi değişti Aile bakanlığı istedi 6 yaşında evlendirilen kızdan kan donduran yeni ifade! Medresede, arabada, evimizde hep tecavüz etti 6 yaşında evlendirilen kızın anne ve babası ile eşi Kadir İstekli için tutuklama İsmailağa cemaatinden Mesut Demir 6 yaşında evlendirilen kız için konuştu cemaatine ters düştü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Halit Kıvanç'ın ismi stadyumda yaşayacak
Halit Kıvanç'ın ismi stadyumda yaşayacak
Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu
Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu
Antalya için korkutan uyarı! Alarm verildi 3 ilçede okullar tatil edildi
Antalya için korkutan uyarı! Alarm verildi 3 ilçede okullar tatil edildi
Maliye Bakanlığı duyurdu! Ödemeler 1 ay erteledi
Maliye Bakanlığı duyurdu! Ödemeler 1 ay erteledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 7. kez buluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 7. kez buluştu!
6 yaşında evlendirilen kız için ne diyeceği merak edilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuştu
6 yaşında evlendirilen kız için ne diyeceği merak edilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuştu
Yunanistan'da casus yazılım programı ile ilişkili şirketlere baskın düzenlendi
Yunanistan'da casus yazılım programı ile ilişkili şirketlere baskın düzenlendi
6 yaşında eşi Kadir İstekli ile evlendirilen kızın duruşma tarihi değişti Aile bakanlığı istedi
6 yaşında eşi Kadir İstekli ile evlendirilen kızın duruşma tarihi değişti Aile bakanlığı istedi
6 yaşında evlendirilen kızın anne ve babası ile eşi Kadir İstekli için tutuklama
6 yaşında evlendirilen kızın anne ve babası ile eşi Kadir İstekli için tutuklama
İnfial yaratan 6 yaşındaki çocuk gelin davası öne çekildi! İşte tarih
İnfial yaratan 6 yaşındaki çocuk gelin davası öne çekildi! İşte tarih
Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücretle ilgili yeni açıklama:Teknik sorunlar var
Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücretle ilgili yeni açıklama:Teknik sorunlar var
İzmir’den gelen görüntü inanılmaz! Araçların yarısı gözükmüyor
İzmir’den gelen görüntü inanılmaz! Araçların yarısı gözükmüyor