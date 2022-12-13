6.80 TL'den yüklü dolar alan 6'lı masadaki lider kim? Korumasıyla bir çanta para yolluyor ve...

ANKARA gündemine yüklü miktarda döviz alan 6'lı masadaki lideri kim sorusu oturdu. Bomba iddiayı dile getiren ise CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Milletvekili Mehmet Sevigen oldu. Mehmet Sevigen, 6'lı masadaki bir liderin 128 milyar dolar nerede kampanyasının olduğu dönemde yüklü miktarda döviz aldığını iddia etti. Tarih de veren Mehmet Sevigen 'bir hafta içinde kendisi açıklamazsa ben açıklayacağım' dedi.

ANKARA 128 milyar dolar nerede kampanyasının yapıldığı dönemde yüklü miktarda dolar alan 6'lı masadaki liderin kim olduğunun peşine düştü. İddiayı dile getiren ise CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Milletvekili Mehmet Sevigen oldu. Mehmet Sevigen katıldığı bir canlı yayında bomba iddiayı tarih ve detay vererek anlattı.

Para dolu çantayı korumasıyla yolladı

Mehmet Sevigen'in iddiasına göre 6'lı masadaki parti liderlerinden biri bir işadamı ve milletvekili olan dostuna dolar ve euro alımı için ricada bulundu. Koruma müdürüne bir çanta dolusu Türk lirası verip o işadamı milletvekiline yolladı.

O Parti lideri kim? Dolar o zaman 6.80 TL'ydi

"O genel başkan kim" diyen Mehmet Sevigen 'Ben kim olduğunu, saatini yerini biliyorum" dedi. Mehmet Sevigen "Sana bana göre çok yüksek bir miktar. 6'lı masada bir genel başkan. Tarihini de söyleyeyim, 1 Temmuz 2020'de... O zaman da dolar 6.80 TL"