Kadir İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı!

6 yaşındaki küçük kızla evlenerek yıllarca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Kadir İstekli ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tarikatta Abdülkadir ismiyle tanınan İstekli'nin sıradan bir mürit olmadığı, "şeyhin hem damadı hem de veliahdı" olduğu belirtilirken; görüntüleri de ortaya çıktı.

6 yaşındaki küçük kızla evlenerek yıllarca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Kadir İstekli ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tarikatta Abdülkadir ismiyle tanınan İstekli'nin sıradan bir mürit olmadığı, "şeyhin hem damadı hem de veliahdı" olduğu belirtilirken; görüntüleri de ortaya çıktı.