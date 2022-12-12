6 yaşında evlendirilen kız için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'na yürüdü

ANKARA'da bugün sabah olağanüstü toplanan CHP'nin gündemi belli oldu. 6 yaşında evlendiriler kız için Adalet Bakanlığı'na yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalar yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nu olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkındaki soruşturma hakkında bilgi almak isteyen CHP heyeti, Adalet Bakanlığına yürüdü. Türkiye'nin konuştuğu 6 yaşındaki H.K.G davası hakkındaki tepkisini dile getiren Kılıçdaroğlu; 'Çok öfkeliyim. Bu ülkede altı yaşında bir çocuğa sistematik olarak tecavüz edildi. Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyor? Polislerin elini kolunu bağladılar' dedi.

6 yaşında çocuğa cinsel istismar sonrası Kılıçdaroğlu vekillerle birlikte Adalet Bakanlığına yürüdü. H.K.G dosyasının ilk duruşması 22 Mayıs'ta görülecek. Ses kayıtları da iddianameye girdi. Kadir İstekli'nin sistematik olarak 6 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu; bu olaya ilişkin tepkisini dile getirdi.

Adalet Bakanlığı önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

- Gerçekten çok öfkeliyim. Böyle bir haksızlığı kimsenin duymasını ve yaşamasını asla istemem. 6 yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi. Günlerdir bekliyorum, acaba bir ses verecekler mi diye. Konu parlamentoda dile getirildiğinde Aile Bakanı açıklama yapıyor, 2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz diyor. 2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına?

6 yaşındaki kızın dosyasını kim kapattı?

Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar. Polislerimiz bu olayları bilmiyor mu? Kim onları engelliyor? Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyorlar? Güçlerini kimden alıyorlar? 6 yaşındaki bir evladımızın uğradığı bu haksızlık karşısında ısrarla suskunluklarını koruyorlar.

Bu kız için adalet istiyoruz

Bu kız bizim evladımız. Adalet istiyor. Buraya adalet aramaya geldim. 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor. Sağcısı solcusu, güneylisi kuzeylisi kim olursa olsun bu haksızlık karşısında öfkeleniyor. Ben onların öfkesini dile getirmek için buradayım.