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POLİTİKA

Erdoğan'dan fenomen Fevzi Kaan'a gülümseten tavsiye!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki gençlik buluşmasında 'İsabella' şarkısı ile ünlenen sosyal medya fenomeni Fevzi Kaan Türker'i dinledi. Fevzi'yi yanaklarından öpüp kilo vermesi yönünde tavsiyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Annesi bir diyetisyene tabi tut yahu" dedi. İşte o anlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşmaları programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Sefo'nun 'İsabella' adlı şarkısıyla fenomen olan Fevzi Kaan Türker'i de dinledi.

"Kiloları vermen lazım"
Fevzi'nin yanaklarından öperek, gülümseten bir tavsiye veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kiloları da vermen lazım, annesi bir diyetisyene tabi tut yahu" dedi.

"Başkanım sen varsan keyfim meyfim her zaman on numara"
Sosyal medyada 'Isabella' şarkısıyla ünlenen Fevzi Kaan, AK Parti Gençlik Kolları'nın Samsun'da düzenlediği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı söyledi.

Fevzi'nin, 'Başkanım sen varsan keyfim meyfim her zaman on numara' dediği anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

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