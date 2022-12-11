Beyşehir Gölü'nde yangın çıktı! Bir kaç noktada birden yanmaya başladı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki sazlık alanlarda yangın çıktı. Yangın çıkan bölgeye çak sayıda itfaiye ekibi gönderildi...

Beyşehir-Akseki kara yolu 8. kilometresinde sazlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin rüzgarın etkisiyle birkaç noktada devam eden yangına müdahalesi sürüyor.

Karadiken Mahallesi'ne yakın bölgede çıkan yangının yerleşim yerine ulaşmadan söndürülmesine çalışılıyor. Alevlerin Beyşehir Gölü kıyısındaki sazlık ve ormanlık alana sıçramaması için zabıta ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede önlem alıyor.

Jandarma ekipleri de Beyşehir-Akseki kara yolunda ulaşımı kontrollü olarak sağlıyor.