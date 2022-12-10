BIST 5.005
DOLAR 18,64
EURO 19,64
ALTIN 1.075,92
GÜNCEL

Adana’da traktör devrilmesi sonucu çok sayıda işçi yaralandı

ADANA’nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu çok sayıda işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kozan ilçesine bağlı Baltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, fidan dikim için Baltepe Mahallesine traktörlerle işçi taşımı başladı. Traktör işçileri römorkuna aldıktan sonra dikim yapılacak yere giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kaza nedeniyle römorkta bulunan çok sayıda işçi yaralandı. Yaralanan işçiler Kozan Devlet Hastanesine ve Adana’daki hastanelere sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Terk edilmiş köyde çektiği videoyu 5 milyon kişi izledi
Terk edilmiş köyde çektiği videoyu 5 milyon kişi izledi
Ali Sürmeli'den duygulandıran sözler:" Annem kendi oyunculuğundan bıkıp usanınca intihar etti"
Ali Sürmeli'den duygulandıran sözler:" Annem kendi oyunculuğundan bıkıp usanınca intihar etti"
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 6 yaşında evlendirilen kız iddiaları! Çarşafı çıkarmış mini etek giymiş LGBT ve...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 6 yaşında evlendirilen kız iddiaları! Çarşafı çıkarmış mini etek giymiş LGBT ve...
Galatasaray'da Gomis'ten iddialı sözler: "Hala 10-15 gol atabilirim
Galatasaray'da Gomis'ten iddialı sözler: "Hala 10-15 gol atabilirim
Kreşte çocuklara öğretmen şiddeti kamerada! Kafalarına bazayla vurup...
Kreşte çocuklara öğretmen şiddeti kamerada! Kafalarına bazayla vurup...
7 yaşındaki kız 25 yaşındaki erkekle evlenebilir! 6 yaşındaki kızla TT olan Nurettin Yıldız videosu
7 yaşındaki kız 25 yaşındaki erkekle evlenebilir! 6 yaşındaki kızla TT olan Nurettin Yıldız videosu
Celine Dion’dan üzen haber: Milyonda bir görülüyor ve tedavisi yok!
Celine Dion’dan üzen haber: Milyonda bir görülüyor ve tedavisi yok!
Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı! İçerde mahsur kalanlar oldu
Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı! İçerde mahsur kalanlar oldu
6 yaşında evlendirilen kızın eşiyle ses kaydındaki şok diyalog! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı birbirine girdi
6 yaşında evlendirilen kızın eşiyle ses kaydındaki şok diyalog! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı birbirine girdi
Burak Yılmaz kararını açıkladı! Transfer iddialarını yalanladı
Burak Yılmaz kararını açıkladı! Transfer iddialarını yalanladı
6 yaşında evlendirilen H.K.G.'in kardeşleri konuştu! Gelinlikli fotoğraflarını gösterdiler
6 yaşında evlendirilen H.K.G.'in kardeşleri konuştu! Gelinlikli fotoğraflarını gösterdiler
Mehmetçiğin zorlu görevlerinden görüntüler paylaşıldı
Mehmetçiğin zorlu görevlerinden görüntüler paylaşıldı