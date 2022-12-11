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Diyarbakır'da HDP’li vekilden polislere küstah tehdit! Öcalan yürüyüşünde arbede çıktı: "Bak bu kenti birbirine katarız"

DİYARBAKIR'da aralarında HDP’li milletvekillerinin de olduğu bir grup, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmak istedi. Polis izin vermeyince slogan atan 2 kişi gözaltına alınırken, HDP’li Milletvekili Hişyar Özsoy polislere tehditler savurdu.

Diyarbakır’da DBP, HDP, TJA ve MED-TUHAD FED üyeleri, 'terörist başı Abdullah Öcalan'ın tecrit altında olduğu' iddiasıyla yürüyüş yapmak istedi.

Ofis semti ve Bağlar ilçesinde toplanarak üç ayrı koldan Koşuyolu Parkı'na doğru yürüyüş gerçekleştirmek isteyen, aralarında HDP’li Milletvekili Saliha Aydeniz, Remziye Tosun, Dirayet Dilan Taşdemir, Hişyar Özsoy, Garo Paylan’ın da bulunduğu kalabalık polisler tarafından engellendi.

Yürüyüşün yasak olduğu gerekçesiyle ablukaya alınan kalabalık dağıtıldı. Vekiller ve polis arasında kısa süreli çıkan arbedede slogan atan 2 kişi ise gözaltına alındı.

“Kendini ne zannediyorsun sen, terbiyesiz adam"
HDP’li Milletvekili Hişyar Özsoy, polisleri engellemeye çalışarak, “Bak bu kenti birbirine katarız. Bırakın bu çocukları” diyerek 2 kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı.

Grubun ablukaya alınması sırasında da Özsoy bir polise, “Bana bak, seninle konuştuğumda yüzüme bakacaksın, kendini ne zannediyorsun sen, terbiyesiz adam. Akıllı olun, kimsin sen” dedi.

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