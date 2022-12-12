Kayseri'deki 'resmi iş çıktı'! Afganistan mültecileri mahalleye salındı açıklama olay

KAYSERİ'de resmi plakalı otobüsle getirilen Afgan göçmenler bir mahalleye salındı. Sosyal medyada dağılan görüntüler 'resmi iş' çıktı. Göç İdaresi söz konusu göçmenleri kendilerinin Kayseri'ye bıraktığını doğruladı.

KAYSERİ Zafer Partisi Kayseri teşkilatının Göç İdaresine ait otobüslerin kaçak göçmenleri mahallelere bıraktığına dair paylaştığı bir video gündeme oturdu. Paylaşılan videoda onlarca yabancı uyruklu insanın resmi plakalı araçla Kayseri’de bir mahalleye getirip bırakıldığı iddia edildi. Beyaz Şehir Mahallesi’nde gerçekleşen olayda kaçak göçmenlerin Zafer Partililere yaptığı açıklamada “Bizi polis gönderdi” buraya dediği duyuldu.

Göç İdaresi doğruladı onlar Türk soyundan Afganlar

Görüntülerin yayılmasının ardından göç idaresi açıklama yaptı. Yaşananları doğrulayan Göç İdaresi açıklamasında göçmenlerin Türk soyundan olan Afganlar olduğunu aktardı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Kayseri’de 11.12.2022 tarihinde sosyal medyaya yansıyan ve yabancıların serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Kayıtlı illere gönderiliyorlar

Söz konusu şahısların büyük çoğunluğu Afganistan uyruklu Türk soylu (Türkmen ve Özbek kökenli) yabancılardan oluşan uluslararası koruma kapsamında olmaları sebebiyle kayıt illerine yönlendirilen yabancılardan oluşmaktadır.

Küçük bir bölümü ise İstanbul Tuzla ve Binkılıç Geri Gönderme Merkezlerinde uzun süredir idari gözetim altında bulunduktan sonra kapasite yönetimi çerçevesinde belirli bir adres gösterebilmeleri nedeniyle terke davet ve bildirim yükümlülüğü kapsamında sınır dışı süreçlerinin geri gönderme merkezi dışından takip edilmesine karar verilen düzensiz göçmenlerdir.

Bildirim yapanlar terke davetle...

Bilindiği gibi idaremiz tarafından düzensiz göçmenler büyük ölçüde doğrudan geri gönderme merkezlerinden sınır dışı edilmekle birlikte, belirli bir adreste ikamet eden, kamu düzeni, güvenliği ve sağlığı açısından tehdit oluşturmayan yabancıların bildirim yükümlülüğü getirilerek ya da terke davet kapsamında sınır dışı süreçleri geri gönderme merkezleri dışından da neticelendirilmektedir.

Söz konusu videodaki grubun çok küçük bir bölümü bu kapsamda belirli bir adres gösterebilmeleri nedeniyle bahse konu adreste ikamet ve bildirim yükümlülüğü zorunluluğu getirilmek suretiyle sınır dışı süreçlerinin geri gönderme merkezi dışından takip edilmesine karar verilen yabancılardır.

4 bin 194 göçmen böyle salınmış

Nitekim; 2022 yılında ülkemizden sınır dışı edilen toplam 112.255 düzensiz göçmenin 4.194’ü terke davet ve 1.630’u bildirim yükümlülüğü kapsamında olmak üzere 5.824’ü geri gönderme merkezi dışında iş ve işlemleri neticelendirilerek sınır dışı edilmiştir.

Ülkemizin düzensiz göç ile mücadelesi aralıksız bir şekilde devam etmektedir. 2015 yılında 1.740 olan geri gönderme merkezi kapasitemiz tüm AB ülkelerinin kapasitelerini geride bırakarak 20.540’a yükseltilmiştir. İlave olarak; geri gönderme merkezi dışından da yabancıların sınır dışı edilme süreçlerini takip etmek üzere Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü emrinde Düzensiz Göçmen İzleme Daire Başkanlığı kurulmuş olup çalışmalarını etkin şekilde yürütmektedir.

2022 yılında Türkiye tarihindeki en yüksek sınır dışı sayısına ulaşılmış ve 112.255 düzensiz göçmenin ülkesine dönüşü sağlanmıştır. Sadece bu yıl Afganistan’a 63.022 düzensiz göçmenin dönüşü sağlanmıştır. Afganistan’a 232 adet özel (charter) uçuş düzenlenmiş ve sadece bu uçuşlarla toplam 44.070 düzensiz göçmen ülkesine gönderilmiştir.

Düzensiz göçle mücadelemize yönelik oluşturulmaya çalışılan algı gerçeği yansıtmamakta olup düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir.