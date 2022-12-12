Ekrem İmamoğlu'ndan seçim bombası! 'Hiç tereddütsüz' deyip 2023 seçimi için büyük konuştu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2023 seçimleri için çok iddialı konuştu. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya çıkan Ekrem İmamoğlu, "İktidar bu seçimde gidecek kesin" diye konuştu. Ekrem İmamoğlu 'kibirli misiniz' diye sorulunca da "Asla tevazum yüksektir' dedi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk oldu. Kanal İstanbul'la ilgili bir soru üzerine Ekrem İmamoğlu, 'O bölgedeki bir araziyi sosyal konut olarak ihaleye açma peşindeler" dedi.

'Kanal İstanbul'a yapamazlar mümkün değil' diyen Ekrem İmamoğlu sebebini de 'Gidecekler zaten" diyerek izah etti.

Bu seçimi iktidar kazanamaz

Ekrem İmamoğlu 2023 seçimleri için çok iddialı konuştu ve "İlk seçimde yollayacağız. Hiç tereddütsüz. Bu saatten sonra bu seçimi iktidar kazanamaz muhalefet kaybeder. Bizim de kaybetmeye hiç niyetimiz yok. İktidar bu seçimi ka-za-na-maz... " dedi.

Ego ve kibiri olmayan aday

Ekrem İmamoğlu seçilecek cumhurbaşkanı adayının "ego ve kibire" sahip olmaması gerektiğini belirtince İsmail Küçükkaya, 'Başkanım siz kibirli misiniz' diye sordu. Bu soru üzerine Ekrem İmamoğlu, "İddialıyım asla kibirim olmaz. Tevazum yüksektir. Beni çalışanlarıma sorsunlar" dedi.