Çavuşoğlu'ndan Nebati'ye ince gönderme: Bakanımızın ışıltılı gözlerine bakıp..
TBMM'deki konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin, "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" sözlerini hatırlatan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bütçemiz bittiği zaman sayın Maliye Bakanımıza gidiyoruz, gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz" dedi.
TBMM'deki konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin, "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" sözlerini hatırlatan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bütçemiz bittiği zaman sayın Maliye Bakanımıza gidiyoruz, gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz" dedi.